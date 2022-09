Santiago Solari no fue el único que sufrió la presión de la afición de Club América cuando era director técnico del equipo; ahora, Richard Sánchez reveló que fue amenazado.

El mediocampista paraguayo de las Águilas, Richard Sánchez, recordó la etapa más complicada que vivió en Club América.

El paraguayo recordó que cuando el técnico del equipo era Santiago Solari se le acusó de tenderle la cama al estratega , lo que provocó ganarse el repudio de la afición.

“Cuando estaba el técnico anterior (Solari) decían que yo había tenido un problema con él, pero nunca tuve algún inconveniente”, afirmó.

El primer torneo de Solari al frente de las Águilas fue el Clausura 2021, en donde el mediocampista jugó un solo encuentro, pero con la Sub-20, así que se refirió a este hecho.

“Yo sufrí una lesión que me impedía jugar, no me sentía bien físicamente”, recordó.

Al ser cuestionado sobre el tipo de mensajes del que era víctima, Richard Sánchez dijo, “recibía amenazas de todo sentido, decían que yo me había peleado, pero en realidad siempre estuve a disposición de él para jugar”.

Para salir de esta situación Richard Sánchez contó quién le ayudó: “La familia fue quien me dio los consejos, porque uno se siente mal en ese momento”, sentenció.

Richard Sánchez (Adrian Macias / Adrian Macias)

Richard Sánchez afirma que Club América es favorito para salir campeón

Richard Sánchez no le da miedo decir que Club América es favorito para salir campeón en este Apertura 2022.

“Desde un principio del campeonato somos favoritos, somos América y tenemos esa exigencia”, contó.

El paraguayo contó cuál ha sido la clave para colocarse como líderes del torneo con 28 puntos , sumado a las ocho victorias al hilo.

“Disfrutamos la hora de jugar y eso lleva a lo que es jugar bien, tenemos un grupo sano y eso se nota fuera de la cancha, sabemos que nadie es más que nadie”, recalcó el centrocampista.

