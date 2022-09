El pasado martes, el FC Juárez visitó al León FC con motivo de la Jornada 13 del torneo Apertura 2022, como es costumbre en el futbol mexicano, la polémica no se hizo esperar con el arbitraje y Carlos Salcedo se manifestó al respecto, o al menos eso parecía.

Era el medio tiempo del encuentro entre los Bravos y La Fiera , cuando en redes sociales apareció un polémico tuit de Carlos Salcedo, zaguero del FC Juárez, en el que criticaba el trabajo de los árbitros, por expulsar al minuto 42 a su compañero Alberto Acosta.

“Bien Liga MX con estos árbitros! Quieren llevarse el protagonismo, bien”, escribió el defensa de los Bravos , quien regresó al futbol mexicano para este torneo Apertura 2022; sin embargo, un día después, explicó a ESPN que él no había sido.

Carlos Salcedo

Carlos Salcedo asegura que no fue él quien tuiteó

El zaguero mexicano, Carlos Salcedo, declaró a ESPN que él no fue quien tuiteó y tomó cartas en el asunto tras polémica publicación en contra de los árbitros. Su acción despedir al community manager.

“Hablé con todo mi equipo de trabajo, que son mi community manager, mi agente, mi esposa. Tuvimos una llamada hoy por la mañana y decidimos no continuar con ese community. Si yo lo hubiera hecho, no tengo problema, cuando me equivoco levanto la mano”, aseveró el mundialista .

“Me tocó borrarlo (el tuit) a mí. Yo no me había dado cuenta, como no tengo las notificaciones. Cuando regresé y vi los mensajes de mi familia, me tocó borrarlo ahí, obviamente, molesto. Ya me había alejado un poco de hablar por estas cosas”, explicó sobre el momento en el que se dio cuenta.

Carlos Salcedo (Omar Martinez / Omar Martinez)

Carlos Salcedo, tranquilo con la directiva de FC Juárez

Carlos Salcedo también manifestó su tranquilidad. El ex central del Club Tigres mencionó que la directiva y Hernán Cristante, DT de los Bravos, lo respaldan tras lo sucedido en el Estadio León.

“La directiva sabe cómo pasaron las cosas; el técnico (Hernán Cristante) fue el primero. Estoy tranquilo y no pasa nada”, aseveró el ex seleccionado mexicano.

