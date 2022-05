Se han jugado los partidos de ida por los cuartos de final del Clausura 2022. Y como pintan las cosas, todo hace indicar que los equipos que terminaron en los cuatro primeros lugares de la tabla avanzarán a las semifinales.

Los juegos de vuelta se desarrollarán el sábado: Club de Futbol Pachuca vs. Atlético de San Luis y Club América vs. Club Puebla. Y el domingo: Club Tigres vs. Cruz Azul y Atlas FC vs. Club Chivas.

Club América (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

CF Pachuca vs. Atlético de San Luis

En el partido de ida entre el CF Pachuca y el Atlético de San Luis hubo un empate a dos goles. Los Tuzos necesitan ganar o empatar en la vuelta, por cualquier marcador, para avanzar a la siguiente fase.

Por haber sido el primer lugar de la competencia, el empate global siempre lo beneficiará. El equipo del Atlético de San Luis, debe de ganar simplemente, para dar la sorpresa en la eliminatoria.

Pronóstico: El CF Pachuca avanzará sin problema.

Nicolás Ibáñez, del Pachuca

Club Tigres vs. Cruz Azul

El Club Tigres tiene ventaja de 1-0 sobre Cruz Azul, después del juego de ida. Para pasar debe ganar, empatar y puede perder hasta por un gol de diferencia.

Para que los cementeros avancen deben sacar el triunfo por diferencia de dos goles o más . Si empata o pierde, quedará fuera.

Pronóstico: El Club Tigres pasará a semifinales.

Uriel Antuna. (Adrian Macias / Mexsport)

Club América vs. Club Puebla

El Club América salió con empate a un gol del estadio Cuauhtémoc. Para entrar a las semifinales, deben ganar o empatar simplemente contra el Club Puebla. La posición en la tabla le da ventaja.

La única opción del equipo de La Franja, es ganar el partido, por cualquier marcador.

Pronóstico: Las Águilas entrarán a la siguiente ronda, en un juego emocionante.

Club Puebla (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Atlas FC vs. Club Chivas

El Atlas Futbol Club le ganó el juego de ida al Club Chivas 2-1. Clasifica a semifinales ganando el juego de vuelta, empatando o hasta perdiendo por un gol; la posición en la tabla lo beneficia.

Las Chivas deben de realizar una gran gesta para entrar a las semifinales, deben de ganar por dos goles o más para seguir adelante.

Pronóstico: Los Rojinegros seguirán vivos en la búsqueda del bicampeonato.