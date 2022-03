Guillermo Ochoa revela que también sufrió violencia en Querétaro: “Se hacían de la vista gorda”, dijo el arquero de Club América.

Contó que en un momento iba saliendo con su familia cuando le rompieron el espejo y golpearon su auto, aseguró que desafortunadamente no es algo nuevo.

“Me ha tocado este tipo de casos y me tocó en Querétaro saliendo de un partido con mi familia y padres, no fue agradable golpeando el auto, vidrios, rompiendo el espejo lateral y esto ya venía sucediendo de tiempo atrás y no se hablaba de casos”.

Por otro lado, apoyó lo que hizo Club Chivas de eliminar las barras y dejó claro que esa acción evitará muchos incidentes.

“Lo que decidió Guadalajara (eliminar barras) es lo que deberían hacer todos los equipos”, mencionó en conferencia de prensa.

Memo Ochoa describe una situación de violencia que vivió con su familia.



¡También en Querétaro!🚨



"Esto ya venía sucediendo, no se hablaba, se hacía de la vista gorda".



"Lo que decidió Guadalajara (eliminar barras) es lo que deberían hacer todos los equipos".@deportesWRADIO pic.twitter.com/cRPX7GyeTd — César Cuervo (@elCesarCuervo) March 12, 2022

Clásico Nacional sin colores

Los jugadores hicieron un llamado de paz para el Clásico Nacional e invitaron a los fanáticos a vestirse de blanco y dejar a un lado los colores.

Todo para que se eviten acciones de violencia y el partido pueda llevarse a cabo con normalidad.

Asimismo, el Estadio Akron contará con la presencia de 1500 elementos de seguridad que estarán presentes para evitar cualquier disturbio.

(Fernando Carranza / Fernando Carranza)

Club América en el Clausura 2022

Luego del despido de Santiago Solari, el equipo quedó en manos de Fernando Ortíz quien llegó para dirigir la Sub-20 pero ahora estará al mando lo que resta del torneo.

Y es que lo más probable es que la directiva quiera pensar bien la decisión y encontrar a la persona que llevará las riendas pues no tendrá una tarea sencilla.

Los azulcremas se encuentran sumidos en el último lugar de la tabla de cocientes y la crisis es muy notoria, pues desde la eliminación que sufrieron frente a Pumas en el Apertura 2021, no se han podido levantar.