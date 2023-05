Una de las grandes leyendas del Club América reventó con todo a Álvaro Fidalgo, por su rendimiento con las Águilas en lo que va del torneo Clausura 2023.

Antonio Carlos Santos, ex futbolista del Club América a finales de los 80′s y principios de los 90′s, dejó claro su desagrado por Álvaro Fidalgo, uno de los favoritos de la afición azulcrema.

Antonio Carlos Santos habló en exclusiva para Claro Sports sobre la actualidad de los refuerzos extranjeros del conjunto dirigido por Fernando Ortiz, y no se guardó nada al respecto.

“ Fidalgo para mí es una mentira muy grande , pisa la pelota pero no da más que pases para atrás, es un jugador que todo el tiempo se está cayendo y todo mundo está inflando. Lleva no sé cuanto tiempo de titular, cuando no debería de ser titular”, explicó el ex jugador brasileño.

Álvaro Fidalgo ha tenido una baja en su nivel durante el Clausura 2023, sin embargo, fue uno de los mejores sobre el terreno de juego en el partido ante el Atlético de San Luis.

“Ningún jugador que está actualmente en el América ha marcado gran diferencia, Fidalgo es una mentira”



Club América: El complicado panorama de las Águilas rumbo al campeonato de la Liga MX

El Club América superó con cierta dificultas los cuartos de final del Clausura 2023, pues a pesar de haber goleado en la ida al Atlético de San Luis, en la vuelta se quedó muy cerca de quedar fuera.

Para las semifinales de la Liga MX todo se ha puesto aún más complicado, pues las Águilas tendrán que pasar por encima del Club Chivas para llegar a la gran final del torneo.

Una nueva eliminación en semifinales con Fernando Ortiz como técnico del equipo sería desastroso, pero en caso de avanzar, el juego por el campeonato resultaría aún peor.

Perder contra el Club Chivas es algo imperdonable, pero caer en una la final ante Rayados de Monterrey por tercera ocasión consecutiva, o en contra de sus ex jugadores con el Club Tigres; sería el colmo.

Fernando Ortiz. (Adrian Macias / MEXSPORT)

Clásico Nacional: ¿Cuándo se juega la semifinal de ida del Clausura 2023?

Semifinal Ida Clausura 2023

Club Chivas vs Club América

Jueves 18 de mayo a las 20:10 hrs.

Estadio Akron

