Jetse Bol, ciclista neerlandés que se ha declarado un enamorado de México, fue elegido como el corredor “más combativo” de la Etapa 2 de La Vuelta a España 2022.

Este sábado se llevó a cabo la Etapa 2 de La Vuelta a España 2022, último gran evento del año en el mundo del ciclismo, donde Jetse Bol se llevó un merecido reconocimiento.

Fueron los fans los que eligieron al ciclista del equipo Burgos como el “más combativo” de la segunda etapa, una prueba llana de 175,1 km que terminó en Utrecht.

Jetse Bol, el neerlandés que se enamoró de México

Jetse Bol es un ciclista neerlandés que se enamoró de México, en gran medida gracias a que se casó con una mexicana, específicamente, una regiomontana.

El ciclista le tomó tanto cariño a nuestro país, que incluso decidió poner la bandera de México en su bicicleta en lugar de la de los Países Bajos, su nación.

“Yo pienso que soy mexicano. Me gusta el país. Me gusta la gente de México. Me gusta todo de México”, dijo en una entrevista hace unos años.

En el Giro de Italia 2014, sufrió varias fracturas luego de una dura caída, y la frase “No te rajes”, muy común en nuestro país, fue la consigna que le ayudó a superar el trago amargo.

Incluso tiene playeras y pulseras que mandó hacer con esta frase, así como con otros detalles mexicanos que le gustan a Jetse Bol.

La Vuelta a España 2022: Sam Bennett ganó la Etapa 2; Mike Teunissen es líder

Comenzó La Vuelta España 2022, la tercera y última gran carrera de este año, y este sábado se disputó la segunda etapa, en Utrecht.

El gran ganador fue el irlandés Sam Bennett (Bora-Hansgrohe), seguido del noruego Mads Pedersen (Trek-Segafredo) y el belga Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck).

El líder de la competición, dueño del suéter rojo, es el neerlandés Mike Teunissen (Jumbo-Visma), quien está seguido de sus compañeros de equipo, Edoardo Affini y Sam Oomen.

La tercera etapa de La Vuelta a España 2022 se llevará a cabo este domingo, una prueba llama de 193,5 kilómetros con llegada a Breda.

