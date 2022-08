El ciclista colombiano, Nairo Quintana, fue descalificado del Tour de Francia 2022, en el que terminó en sexto lugar, por resultar positivo a tramadol en un control antidopaje, anunció este miércoles la Unión Ciclista Internacional (UCI).

“El corredor colombiano Nairo Alexander Quintana Rojas fue sancionado por infringir la prohibición del uso de tramadol en la competición”, inform ó la UCI por medio de un comunicado.

La UCI dijo que detectaron la presencia de tramadol en dos pruebas de sangre que se realizaron a Quintana durante el Tour de Francia entre los días 8 y 13 de junio.

De acuerdo con las reglas de la UCI, el colombiano está descalificado del reciente Tour de Francia 2022; sin embargo, esta decisión podrá ser apelada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en los próximos 10 días.

Nairo Quintana está noveno en la clasificación general (AP Images)

Nairo Quintana acababa de renovar con su equipo, Arkea Samsic

Apenas este martes 16 de agosto, Nairo Quintana y Arkea Samsic habían renovado su relación hasta el año 2025.

“Considero al equipo Arkéa-Samsic como una familia. Aprecio al gerente Emmanuel Hubert, quien me contactó a finales de 2019, y eso no lo he olvidado. El equipo ha crecido”, declaró el ciclista colombiano.

Quintana suma 11 triunfos desde su debut con el maillot Arkéa-Samsic en 2020, incluida una UCI WorldTour, la etapa final de la París-Niza 2020 y actualmente ocupa el puesto 22 del ranking UCI 2022.

Nairo Quintana. (Marco Bertorello / AFP)

¿Cuándo es la siguiente competencia de Nairo Quintana?

Tras su renovación con Arkea Samsic, el colombiano Nairo Quintana dijo que se presentará en la Vuelta, misma que dará inicio este viernes en Utrecht (Países Bajos) .

Desde Utrecht , el colombiano declaró : “Vengo preparado para luchar con el equipo. Esta Vuelta ofrece 10 etapas de montaña y muchos finales en alto. Van a ser todas importantes”

