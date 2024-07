Ayer martes 23 de julio, se llevó a cabo el All Star Skills Challenge entre la Liga MX y la MLS y previo al concurso, el jugador del Club Tigres, André-Pierre Gignac, le hizo una grosería al árbitro Luis ‘Matador’ Hernández.

Cabe destacar que la Liga MX arrasó en el All Star Skills Challenge pues ganó en los últimos retos y logró superar a la MLS en su tercer encuentro con la liga estadounidense.

La Leagues Cup 2024 arrancará este viernes 26 de julio en la que el Club Pumas y el Club Tijuana serán los primeros equipos de la Liga MX en debutar en la primera jornada del torneo.

André-Pierre Gignac le negó el saludo a Luis ‘Matador’ Hernández

El jugador del Club Tigres, André-Pierre Gignac, se llevó el foco de atención en el All Star Skills Challenge pues al inicio del concurso, el francés le negó el saludo al silbante Luis ‘Matador’ Hernández.

Cuando André Pierre-Gignac se dirigió a saludar a los árbitros, Luis ‘Matador Hernández’ le extendió la mano y el delantero del Club Tigres lo pasó por desapercibido pues no quiso darle la mano.

El ‘Matador’ se vio algo confundido con la actitud de Gignac ya que no se esperaba que lo fuera a ignorar frente a miles de personas y el árbitro solo se le quedó viendo mientras el francés saludaba a los demás.

Aunque esto fue un momento algo incómodo, la razón por la que Gignac no quiso saludar a ‘Matador’ Hernández podría deberse a las múltiples críticas que ha recibido por parte del silbante.

Contexto: Luis "Matador" Hernández ha criticado en múltiples ocasiones a Gignac y Tigres en general.



Ahora, ¿Es una grosería no saludar a Luis? Sí.

¿Gignac está en su derecho de hacerlo? También.



Lo importante, ¿Opiniones? Los leo. 👀👇🏼pic.twitter.com/ofSTDK38bv — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) July 24, 2024

André-Pierre Gignac brilló en el All Star Skills Challenge

El delantero del Club Tigres, André Pierre-Gignac, fue clave para que la Liga MX se llevará el triunfo en el All Star Skills Challenge ya que brilló en las pruebas de disparos a pesar de no haber calentando bien.

“Estuvo bonito. Yo me apunté para ese Challenge porque me gusta, pero algunas se fueron a las tribunas”, comentó André Pierre-Gignac tras finalizar el All Star Skills Challenge.

No es sorpresa que André Pierre-Gignac haya arrasado en las pruebas pues en uno de los mejores jugadores del Club Tigres y no por nada es el máximo goleador en la historia del equipo.