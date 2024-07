Ya se podría decir que André Pierre Gignac es más mexicano que francés. Hace 9 años llegó a Monterrey y al parecer ya no quiere regresar a su país.

André Pierre Gignac es uno de los mejores jugadores extranjeros que ha llegado a la Liga MX, realmente cambió la historia de Tigres. Pero ¿qué fue lo que le hizo salir de Francia?

Cuando Gignac jugaba en el Marsella hubo un atentado en París y en Londres, también siempre tuvo una espina de salir de su país. Eso y que también recibió muchas críticas en su exequipo, fue lo que le llevó a portar la camiseta felina.

En aquél 2015, el francés le costó 10 millones de euros a la directiva de Tigres, si consideramos lo que ha significado, se puede considerar una verdadera ganga.

Gignac descarta volver a Francia: “Tengo un rancho como los regios, por qué regresar”

Como ya vimos, André Pierre Gignac ya lleva 9 años viviendo en México, específicamente en Monterrey, por lo que él mismo comentó que ya es un regio más y que ya no le gustaría regresar a Francia.

En un documental de VIX llamado: Tigres la historia perfecta, André Pierre Gignac comentó lo siguiente: “No me quiero regresar a Francia, imaginate. No me quiero regresar a Francia ya todo el mundo lo sabe. La gente es fabulosa, tenemos lugares increíbles, montañas increíbles. Gracias a dios pude comprar una casa y tener como los regios, un rancho para pasar los fines de semana, así que: ¿por qué voy a regresar a Francia?”

También habló sobre los seguidores de Tigres y comentó que son los mejores: “Representas a la mejor afición de México, que espera nada más el fin de semana para verte jugar.”

André Pierre Gignac: El recorrido del francés por Tigres en estos 9 años

André Pierre Gignac llegó a Tigres el primero de julio del 2015, sin saber que se convertiría en uno de los mejores extranjeros que la Liga MX ha visto. Fue uno de los flamantes refuerzos que llegó en aquella temporada, pero solo él sobrevive a la fecha.

En aquella época llegó para ayudar a Tigres a ganar la Copa Libertadores, no se logró. Sin embargo tiene un palmarés impresionante en estos 9 años: Suma 5 campeonatos de la Liga MX, uno de Concachampions y 3 de Campeón de Campeones.

En el ámbito individual: tiene 3 campeonatos de goleo en la Liga MX, uno en el Mundial de Clubes y uno en la Concachampions. Qué más se le puede pedir a este francés que ya es más mexicano que muchos otros.