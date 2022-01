La afición de la Selección de futbol de México no pesa, es lo que piensa Rolando Fonseca, exjugador de la Selección de futbol de Costa Rica, previo al duelo del domingo.

Rolando Fonseca, jugador histórico de Costa Rica, coincidió con las declaraciones hechas por Héctor Herrera, quien aseguró que la afición mexicana no pesa como la de otros países.

Rolando Fonseca aseguró que lo que antes jugaba a favor del conjunto mexicano era la altura de la Ciudad de México ; no obstante, señaló que eso ahora ya no es un factor.

“Lo que hace pesar la localía era la altura, lo mítico, pero hoy científicamente ha ido evolucionando y se llega mejor preparado”, dijo en entrevista para ESPN.

“Considero mucho lo que dice Héctor Herrera. México, en su localía, lo que hace pesar la localía era la altura, lo mítico, pero hoy científicamente ha ido evolucionando y se llega mejor preparado. Lo que dice Héctor es que si su afición no pesa, si no apoya, si el ambiente no está, lógicamente les va a tocar en contra”

Rolando Fonseca. Exjugador Selección de futbol de Costa Rica