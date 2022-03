“La presión en Club América es 70 millones de veces mayor que en Club Chivas”, dijo Gilberto Adame, quien recientemente renunció como técnico institucional del cuadro azulcrema.

Gilberto Adame habló en entrevista con ‘La Última Palabra’, de Fox Sports, y uno de los temas que tocó fue la diferencia entre el Club América y Club Chivas.

Al ser cuestionado sobre qué equipo es más grande, el exfutbolista señaló que el cuadro de Coapa, pues cada torneo tiene que luchar contra los otros 17 equipos de la Liga MX .

“La presión en América es 70 millones de veces mayor, porque cada semana el América juega contra 17, y cuando juega Chivas sólo juega contra el rival”, señaló Gilberto Adame.

Gilberto Adame: ¿por qué renunció al Club América? El exfutbolista reveló la razón de su salida del equipo, cuando se esperaba que se quedara como interino tras el despido de Santiago Solari.

Reveló que fue Diego Ramírez, director de desarrollo deportivo del club, quien sólo le dio la noticia de que no fue el elegido para quedarse con el primer equipo.

Aseguró que tomó la decisión de renunciar al equipo por un tema personal, pues consideró que era el momento de ”refrescar rostros en el vestidor”.

“Yo renuncié, era el momento de que se refrescaran los rostros en el vestidor, creo que era lo más sano. No sé si fue el detonante, yo sabía que era el momento de dar un paso al costado. Si había un interinato me haría a un lado acabando; mi mensaje era dirigir”.

Gilberto Adame habló sobre el nuevo DT interino del Club América, Fernando Ortiz, quien será el encargado de dirigir al equipo azulcrema en su duelo frente al CF Monterrey .

Adame no quiso entrar en detalles sobre Fernando Ortiz, pero sí dejó claro que desconoce la razón por la que lo eligieron a él y no a otro entrenador con más tiempo en el equipo.

“Nos salta a todos (el interinato de Fernando Ortiz), es una situación que no me corresponde juzgarla porque no se que argumentos tuvieron para tomar esa decisión. Sabe lo que es el América, vistió la playera, seguramente le irá bien, le mando buena vibra”

