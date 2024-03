Santiago Giménez se ha convertido en uno de los mejores delanteros de la Eredivisie, pero incluso con sus goles, no ha podido convencer a sus detractores e incluso un exjugador del Real Madrid le pide al Feyenoord deshacerse de él.

Santiago Giménez tuvo un mal comienzo de año en el que no pudo ver las redes rivales en 5 partidos de la Eredivisie y debido a eso perdió el liderato de goleo del campeonato, por lo que fue duramente criticado.

Un exjugador del Real Madrid mencionó que si llega una oferta por Santiago Giménez por “20 o 25 millones de euros” el Feyenoord no se la debería pensar y debe “deshacerse de él de inmediato”.

“Santiago Giménez me deja muchas dudas, incluso sus últimos goles no me han convencido, realmente no creo que juegue tan bien”, mencionó Rafael Van Der Vaart en una entrevista en Países Bajos.

Santiago Giménez se podría convertir en el futbolista más caro en la historia del Feyenoord

A pesar de los malos deseos de Rafael Van Der Vaart, el Feyenoord sabe que tiene en Santiago Giménez a un jugador que se puede convertir en la venta más cara del equipo por lo que sí esperan venderlo en verano.

Contrario de lo que dice el exjugador del Real Madrid, el Feyenoord espera que las ofertas por Santiago Giménez rocen los 70 u 80 millones de euros, esto debido al buen momento futbolístico del delantero mexicano.

En la actual campaña de la Eredivisie, Santiago Giménez lleva 21 anotaciones luego de 25 jornadas disputadas, y se ubica a un gol de Luuk de Jong y Vangelis Pavlidis quienes son líderes de goleo con 22 anotaciones.

Las estadísticas de Santiago Giménez y sus 22 años lo colocan como un delantero con un potencial enorme, por lo que podría gozar de una buena carrera en otro equipo de mayor jerarquía si se interesan por él.

¿Cuánto vale Santiago Giménez con el Feyenoord?

El actual valor de Santiago Giménez es de 50 millones de euros, según cifras de Transfermarkt, un valor que se puede incrementar si el mexicano se mantiene en la búsqueda de gol con el Feyenoord.

Feyenoord es consciente de que el rendimiento de Santiago Giménez lo puede convertir en una pieza de oro para el equipo por ello han decidido arroparlo en todo sentido para que siga explotando en la delantera.

Santiago Giménez también es consciente de que el nivel mostrado no es suficiente para convencer a los Gigantes de Europa por lo que deberá seguir puliendo sus habilidades en el terreno de juego.