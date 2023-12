Santiago Giménez tenía la opción de ir con la Selección de Argentina pero se decantó por la Selección Mexicana, luego de muchos cuestionamientos el futbolista finalmente rompió el silencio.

Y es que en una entrevista con Hugo Sánchez, Santiago Giménez reveló el trasfondo de su decisión a pesar de tener la opción de ir con la Selección Argentina.

El ahora futbolista del Feyenoord, dijo que desde que estaba en la categoría sub- 20, también tenía la opción de ir con la Selección de Argentina pero en ese momento no pensó en lo que le convenía más en el futuro, sino en lo que le dictaba su corazón es por eso que decidió ir con México.

“Me pregunté eso en el interior, la realidad es que me siento más mexicano que argentino, llegué a los dos años y toda mi vida fue en México, no me acuerdo de cuándo vivía en Argentina y por eso fue la decisión de ir con México”, dijo.

Ahora mismo, Santiago Giménez es uno de los mexicanos más destacados que militan en el viejo continente e incluso uno de sus goles le dio a México el título de la Copa Oro.

Santiago Giménez (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Santiago Giménez en la Selección Mexicana

Santiago Giménez es una pieza importante en la Selección Mexicana, a pesar de que fue excluido por Gerardo Martino para el Mundial de Qatar 2022, el jugador ha retomado su nivel.

Y es que ahora, Santiago Giménez sí está siendo considerado por Jaime Lozano en la Selección Mexicana, incluso una de sus anotaciones le valieron para que nuestro país levantara el título de la Copa Oro.

El Bebote mencionó que ese gol fue algo que yo lo había visualizado antes y sabía que podía anotarlo, pues había recuperado confianza luego de su buen nivel en el Feyenoord.

Santiago Giménez en el Feyenoord

Santiago Giménez llevaba un buen paso en el cuadro de la Eredivisie, pues sigue siendo el líder de goleo en el Feyenoord.

Sin embargo, durante la Champions League, Santiago Giménez vivió momentos oscuros al anotar un autogol en el Feyenoord, en el partido contra el Atlético de Madrid, mismo que eliminó a su equipo de la competición.

No obstante el mexicano ha sabido levantarse y poder continuar a pesar de los altibajos.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok