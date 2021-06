La pelea entre el París Saint-Germain y el Real Madrid está latente; por un lado los merengues con el fichaje de Kylian Mbappé, mientras que los parisinos con la renovación del delantero.

Y es que a decir verdad, Kylian Mbappé ya es toda una promesa para el futuro y el Real Madrid sabe que no será fácil fichar al galo y mantener su salario.

Sabemos que los problemas económicos en los clubes es una cuestión que se mantiene, y para que Florentino Pérez lleve a cabo este movimiento tendría que deshacerse de algunos jugadores.

Y aunque aún no es un hecho que Kylian Mbappé se una a la plantilla del Real Madrid, nos queda claro que los del Santiago Bernabéu harían hasta lo imposible para fichar al ya campeón del mundo en Rusia 2018.

Por otra parte, el delantero francés se encuentra en una gran disyuntiva, debido a que Emmanuel Macron , ha señalado que quieren que Kylian Mbappé permanezca en las filas del PSG.

Claro que la decisión final quedaría en manos del goleador de 22 años, quién mencionó:

“¿Mi futuro? Tengo que tomar la buena decisión, será difícil y me tengo que dar todas las condiciones para decidir bien. Estoy en un lugar que me gusta, me siento bien. ¿Pero es el mejor lugar para mí? Todavía no tengo la respuesta”

Kylian Mbappé