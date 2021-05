México.- Todo parece indicar que Kylian Mbappé estaría viviendo sus últimos días con el PSG, pues su fichaje con el Real Madrid sería inminente.

De acuerdo con el periodista español Josep Pedrerol, Kylian Mbappé ya decidió fichar con el Real Madrid en el próximo mercado de pases e incluso aceptó bajar sus pretensiones salariales para cumplir su sueño.

Por ende, sólo restaría que la directiva merengue se ponga de acuerdo con su homóloga del PSG en cuanto al precio del crack francés. Y es que el conjunto blanco estaría dispuesto a soltar por él un máximo de 100 millones de euros ( 2 mil 427 millones de pesos ).

Siguiendo con información difundida por la citada fuente, Kylian Mbappé está tan convencido de ir al Real Madrid que esperaría a que concluya su contrato en junio del 2022 para llegar gratis.

Recordemos que, a partir de enero del 2022, el astro francés de 22 años ya podría comenzar a negociar su fichaje con cualquier equipo sin contar con la anuencia del PSG, conjunto que no recibiría ningún peso por la transferencia.

Ante tal panorama, el propio Josep Pedrerol aseveró que en uno o dos meses quedaría cerrado el fichaje de Mbappé, quien le costó 180 mde ( 4 mil 366 mdp ) al PSG.

“Si no hay acuerdo en este mercado, Mbappé llegará gratis al Real Madrid el año siguiente… El Madrid ya empezó a actuar. Mbappé no quiere renovar porque quiere ir al Madrid. Esperaría un año para quedar libre e irse… es cuestión de un mes o dos para que se concrete”

En entrevista con TF1, Kylian Mbappé, quien ganó la Copa del Mundo Rusia 2018 con la Selección Francesa, admitió que no le da frío ser el jugador más caro y con más proyección del mundo.

Y es que, explicó, el dinero que el Real Madrid o cualquier otro equipo pagaría por él no iría íntegro a su bolsillo.

“No me da vértigo, no es un dinero que vaya a mi bolsillo y no pienso en eso. Disfruto de cada día y sé que soy un afortunado. Quiero ganar, ya está”

Kylian Mbappé