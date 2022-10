Los dueños del París Saint Germain hicieron todo lo posible para que Kylian Mbappé siguiera en el equipo. Pero su futuro estaría en el Real Madrid.

Le dieron millones de dólares. Le dieron el control del equipo. Lo pusieron encima de Lionel Messi y Neymar Júnior. Aunque esto no tien contento a Kylian KMbappé.

Pero al atacante francés eso no le pareció suficiente y ahora busca irse del PSG… ¿Real Madrid lo tendrá?

Una serie de artículos presentados por los diarios de corte deportivo: L’Equipe, RMC y Le Parisien de Francia, así como Marca en España, aseguran que Mbappé se iría del PSG a inicios del 2023.

¿La razón? El futbolista no está a gusto con el equipo. Está frustrado porque no ha podido brillar. Y el ambiente que se ha generado a su alrededor no es el idóneo.

¿Por qué se quiere ir Kylian Mbappé del PSG?

Diarios franceses y españoles aseguran que Kylian Mbappé quiere irse del PSG y esto sería a inicios del siguiente año.

No se han confirmado las razones, pero todo apunta a que Mbappé no está a gusto con el ambiente que se ha generado a su alrededor.

Además de que no ve al equipo lo suficientemente reforzado, y así no hay reales aspiraciones de ganar la Champions League.

A principios de esta temporada, Mbappé eludió una pregunta sobre el proyecto que le habían presentado a fines de mayo para convencerlo de que se quedara, negándose a decir si estaba contento con la forma en que se materializó, señaló la agencia AP.

Mbappé llegó al PSG procedente del Mónaco en 2017 cuando aún era un adolescente. Ha dicho muchas veces que jugar en el Real Madrid CF era su sueño de niño. Incluso cuando firmó su prórroga, el francés no descartó dar el paso algún día.

“Lo que sucederá en el futuro, no lo sé”, dijo en mayo.

Lionel Messi (FRANCK FIFE / AFP)

Kylian Mbappé se iría al Real Madrid CF

Antes de iniciar este semestre futbolístico, Kylian Mbappé estuvo a punto de irse a jugar al Real Madrid.

A la luz salieron las negociaciones entre Florentino Pérez, presidente merengue y agentes del atacante para poder hacer el cambio.

Al final, los jerarcas del PSG decidieron ofrecerle millones de dólares, lo que lo hizo rechazar los 3,195 millones de pesos que le ofreció el conjunto merengue.

Se habla que en el nuevo contrato que firmó Mbappé, habría una cláusula en la que en caso de rescisión de parte del jugador, este no podría ir al Madrid y todo apuntaría a que su futuro estaría en el Liverpool FC de la Premier de Inglaterra.

