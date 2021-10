Jurgen Damm revela cuánto llega a pagar un futbolista al ser amonestado o expulsado y si dicho gasto lo cubre el club o el propio jugador.

El futbolista del Atlanta United, dejo claro que en Méxic o el club pagaba las tarjetas rojas y amarillas, siempre y cuando fueran “futboleras”.

Damm explicó que hay excepciones como: insultar al árbitro, pelear o golpear a un jugador o alguna indisciplina; en esos casos los jugadores pagan las tarjetas.

Por tarjeta amarilla, llegan a pagar hasta 30 mil pesos , incluso el jugador mostró los descuentos en su nómina y recordó que en alguna ocasión le quitaron esa cantidad por quitarse la playera y festejar como Cristiano Ronaldo.

@jurgendammr25 Responder a @jimmylincab4 Si te sacan tarjeta 🟡 o 🔴 quién la paga? ♬ sonido original - Jürgen Damm

Jurgen Damm en Atlanta United de la MLS

Muchos criticaron el fichaje del jugador mexicano en la MLS y respondió contundente a las personas que demeritan al equipo por el cual milita , argumentando que es uno de los más importantes del continente.

“Forbes México explica a detalle todo, Atlanta United es un equipo que se mueve lejos de la realidad del fútbol del continente americano, detrás de ella se encuentra el fundador de Home Depot”.

“Se construye el estadio más caro de de la historia y en el tema de aficionados estamos en el segundo lugar con un promedio de 52 mil aficionados por partido por arriba de Rivera Plate, Boca Juniors y Tigres”, declaró a través de su cuenta de TikTok.

Cabe recordar, que Damm fichó con el Atlanta en 2020 tras salir de Club Tigres y a través de su cuenta de TikTok está más cerca de sus seguidores y responde preguntas sobre los equipos de futbol.

Jürgen Damm calienta previo al ensayo felino. (JORGE MARTINEZ / Mexsport)

Jurgen Damm responde cuánto gana un representante de futbol

Jurgen Damm respondió una de las dudas de sus seguidores y aseguró que los representantes del futbol ganan una jugosa suma de dinero por trabajar con los jugadores.

“La función principal del representante es arreglar tu contrato salarial y conseguirte temas publicitarios. De eso, ellos ganan el 10 por ciento de tu salario mensual y el 15 por ciento de todo lo publicitario”, aseguró en su cuenta de TikTok.

El jugador fue vinculado con Club América y las negociaciones no progresaro n aunque el jugador nunca se negó a regresar al futbol mexicano de la mano de los azulcremas.

“En ningún momento me negué a ir al América, simplemente no se dieron las cosas, a mi no me contactaron directamente, fue a través de mi representante, no sé si había un interés de hacer un intercambio, pero hasta ahí”.