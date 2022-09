El tema Chicharito Hernández y la Selección Mexicana seguirá hasta que se dé la lista definitiva para Qatar 2022. Ahora fue Guillermo Ochoa quien habló al respecto.

En entrevista con ESPN, Guillermo Ochoa fue cuestionado sobre la ausencia de Chicharito en el Tricolor, dejando toda la responsabilidad en Gerardo Martino.

Sin embargo, el portero del Club América señaló que, en caso de que Javier Hernández regrese a la Selección Mexicana, el grupo lo recibiría de buena manera .

“Por supuesto que ahora mismo, con algunos lesionados, si se diera el caso y el Tata (Gerardo Martino) lo convocara, pues yo creo que el grupo lo recibiría bien”.

“Es un tema completamente decisión del entrenador, del cuerpo técnico, y al final él es el que se ha decidido por otros delanteros, ¿no? Por supuesto que ahora mismo, con algunos lesionados, si se diera el caso y el Tata (Gerardo Martino) lo convocara, pues yo creo que el grupo lo recibiría bien” Guillermo Ochoa

“Si ese fuera el caso y el Tata lo convocara, yo creo que el grupo lo recibiría bien” 😯🇲🇽



Guillermo Ochoa hablará del Chicharito y más en @ahoraonuncaespn 👀🔥



No puedes perdértelo 🙌🏻



(🎥 vía @ahoraonuncaespn)



pic.twitter.com/cjsnIHG3ly — Futbol Picante (@futpicante) September 22, 2022

¿Cuándo fue la última vez que Chicharito y Guillermo Ochoa se vieron?

Las malas lenguas dicen que Chicharito Hernández y Guillermo Ochoa no tienen la mejor relación, lo cual habría influido para que el delantero no sea llamado a la Selección Mexicana.

La última vez que ambos futbolistas se vieron fue a principios de agosto en Estados Unidos, cuando sus equipos jugaron un par de partidos amistosos.

El saludo y abrazo que se dieron demostraron que si bien no llevan una mala relación, tampoco es que se lleven de la mejor manera.

Sobre todo si se compara ese saludo con el que después tuvo con Jonathan Dos Santos y Miguel Layún, éste último uno de sus mejores amigos.

Tata Martino cerró las puertas del Tri a Chicharito Hernández, pero...

En el Media Day de la Selección Mexicana, previo a sus duelos vs Perú y Colombia, Gerardo Martino cerró la puerta a Chicharito Hernández.

“En el caso de Carlos Vela, me comunicó hace tres años y medio que no quería ser llamado a la Selección y así se ha mantenido. En cuanto a Chicharito, me he decidido por otros delanteros ” sentenció.

Sin embargo, aún habría esperanzas para el goleador histórico del Tri gracias a las lesiones que presentan Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori .

Si ninguno de los dos llega a recuperarse, o si Santiago Giménez o Henry Martín también se lesionan, CH14 podría subirse al barco de Qatar 2022, aunque todo dependerá del Tata.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok