México.- Previo a su pelea de despedida ante el Macho Camacho Jr., Julio César Chávez habló de la indisciplina de sus hijos, la cual ha quedado de manifiesta de cara la citada función.

Y es que, por ejemplo, Julio César Chávez Jr. no dio el peso para su pelea ante Anderson Silva, por lo que deberá pagar una cuantiosa multa.

Esta indisciplina ha generado bastante estrés en Julio César Chávez, pues no observa que haya un compromiso de sus hijos; ni del citado ni de Omar Chávez, el otro de sus vástagos.

“Ha sido muy estresante la verdad, con respeto y quiero tanto a mis hijos, pero son muy complicados, muy difícil los cabrones. A veces no hacen lo que tienen que hacer y eso me preocupa”

Por otro lado, Julio César Chávez aseguró que ni Julio César Chávez Jr. ni Omar Chávez le hacen caso para prepararse de la mejor manera.

No obstante, espera que disfruten la pelea que sostendrá ante el Macho Camacho Jr., la cual será su última función de box, toda vez que el físico ya no le da para más exhibiciones.

“Yo los metí para que disfrutaran de su padre por última vez, pero las cosas a veces se complican porque los cabrones no hacen caso y eso es lo que más me encabrona”

Finalmente, Julio César Chávez dejó en claro que no puede hacer más con sus hijos, puesto que ya están grandes.

Aunque eso sí, advirtió que si no se aplican, tanto Julio César Chávez Jr. como Omar Chávez pueden recibir una chinga de sus respectivos rivales.

“Vamos a ver, va a pasar lo que tenga que pasar. Me tengo que enfocar en lo mío, ellos ya están grandes, ya saben lo que hacen. Espero que el sábado ganen y el domingo me regalen de perdida un beso, pero Julio la lleva difícil con Silva, Omar con el ‘Inocente’ también la lleva difícil y si no hacen las cosas bien ello, pues la chinga se las van a poner a ellos, no a mí”

Julio César Chávez