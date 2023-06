Hace mucho tiempo que Julio César Chávez se retiró del boxeo, pero su nombre no deja de brillar, tanto como el reloj que una exclusiva marca lanzó como forma de homenaje y cuyo precio es asombroso.

Julio César Chávez es una auténtica leyenda, así que las marcas de cualquier tipo lo buscan con frecuencia, es el caso de la exclusiva productora de relojes Jacob & Co, que le rindió homenaje con una pieza valuada en más de 500 mil pesos.

Exclusiva marca de relojes neoyorquina, presentó esta tarde el reloj edición especial de Julio César Chávez, que reconoce el legado del mexicano en el boxeo mundial.



¡Literalmente una JOYA 💎!#BoxAzteca 🥊 pic.twitter.com/Fsx5CpXp4F — Box Azteca (@BoxAzteca7) June 15, 2023

Reloj inspirado en grandes momentos de Julio César Chávez

De esta manera, la imagen de Julio César Chávez quedó inmortalizada en un reloj de lujo cortesía de la marca Jacob & Co, la pieza se llama “epic x chrono 44mm Julio César Chávez”, en el cual se recuerdan grandes momentos de la carrera del púgil mexicano.

El primer momento inmortalizado en el reloj hecho en homenaje a Julio César Chávez, está relacionado al número 37, el número de piezas que serán lanzadas.

Este número está inspirado en las defensas de campeonato que tuvo Julio César Chávez a lo largo de toda su carrera como boxeador.

Además, el modelo de 58 mm tendrá un guante de regalo, mismo que recuerda al triunfo de Julio César Chávez sobre Meldrick Taylor en el round 12, cuando apenas faltaban unos segundos.

“Me emociona mucho este tipo de homenajes en vida y espero que algún día, algún mexicano consiga romper esta marca”, aseguró Julio César Chávez.

Julio César Chávez goza de varios homenajes

Tras superar un pasado tormentoso en el que las adicciones lo noquearon, Julio César Chávez valora el momento en el que recibe homenajes como el de inspirar un lujoso reloj. “Me siento orgulloso son reconocimientos en vida y esos hay que valorarlo”.

Julio César agradeció la recuperación de sus adicciones, ya que le permite disfrutar de los homenajes en vida. “Después de 14 años, han sido muchísimos y la verdad, no lo hubiera visto si estuviera muerto. La verdad muy contento, la gente me arropa más”.

El ahora comentarista de boxeo dijo que no tiene necesidad de trabajar “y lo he logrado con mi recuperación. Yo había perdido todo, o casi todo, a raíz de mi recuperación, se me ha devuelto todo”, presumió Julio César Chávez.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok