Julio César Chávez alienta a Canelo: “Va ganar por nocaut porque es mejor que Plant”, aseguró el histórico pugilista quien ya dio su pronóstico del combate.

Una de las voces autorizadas para hablar de boxeo, es sin duda, Julio César Chávez quien siempre que tiene la oportunidad, aprovecha para elogiar a Canelo Álvarez e incluso lo nombró el mejor boxeador de la actualidad.

Esta vez, no ha sido la excepción pues a escasas horas de que Canelo se mida frente a Caleb Plant en Las Vegas, Julio César Chávez ya dio su pronóstico a favor del mexicano:

“Va a ganar la pelea por nocaut, porque es mucho mejor que Caleb Plant. Caleb Plant es un boxeadorcillo que maneja muy bien su distancia y su JAP, pero no le va a alcanzar con la fortaleza y con el peleadorazo que es el Canelo”, aseguró para Récord.

Canelo Álvarez, Julio César Chávez y Nicole Chávez (@nicolechavez98 / Instagram)

El día que Julio César Chávez subió al ring a Canelo Álvarez

Julio César Chávez regresó del retiro para subirse al ring en una pelea de exhibición contra Héctor Camacho Jr. hijo de uno de sus acérrimos rivales.

Luego de vencerlo, Julio César subió al ring al peleador tapatío, Canelo Álvarez y lo proclamó el mejor peleador del momento.

Aunque, aceptó que sus hijos se enojaron con él por esa acción y le reclamaron porque no los subió a ellos.

“Yo los adoro y los quiero mucho, pero ahorita no me hablan, están enojados porque subí al Canelo ahora que hice la exhibición, que porque no subieron ellos. El muchacho estaba bien alegre y yo lo subí porque me nació, les dije que ellos ya han subido y se enojaron conmigo y no me hablan”.

“Es un poco triste, siempre ha sido complicada la vida con mis hijos por las comparaciones que hay siempre, sobre todo en el boxeo y después de ver a su padre caer a lo más bajo, ver cómo hizo sufrir a su madre, seguir los pasos de su padre”, declaró Chávez para entrevista con Yordi Rosado.

Canelo vs Plant (@canelo - Instagram)

Canelo Álvarez vs Caleb Plant

Canelo Álvarez se enfrentará en una cuantas horas a Caleb Plant, quien llega invicto y es un combate que se ha tornado bastante personal.