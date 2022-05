Julián Quiñones fue uno de los grandes protagonistas en la eliminatoria entre Atlas FC y Club Tigres, no sólo por los goles, sino también por sus burlas a la afición del club regio.

Fue a través de sus redes sociales, donde Julián Quiñones justificó las burlas que realizó en contra del Club Tigres, así como de su afición.

El delantero colombiano señaló que cuando fue jugador del cuadro regio, recibió cualquier cantidad de burlas, insultos y hasta amenazas , por lo que pidió que ahora no se quejen.

“Cómo me piden cosas que ni ustedes mismos lo hicieron conmigo aún estando en Tigres, recibiendo insultos, mandando msj metiéndose conmigo, con mi familia y aún estando acá en Atlas todavía seguían con lo mismo, entonces ahora no me pidan cosas que no hicieron ustedes. Saludos”.

Julián Quiñones