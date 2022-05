Si la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol, le concede el triunfo al Atlas FC, por la alineación indebida en la cual procedió el Club Tigres, sería el tercer juego que gane en la mesa en los últimos meses.

Desde hace tres torneos, el conjunto del Atlas FC ha coincidido en eventos en los cuales sus rivales han actuado de manera ilegal y han sacado puntos o victorias vitales de esto.

Contra Club América, el primero

En la Jornada 7 del Clausura 2021, el Atlas FC recibía al Club América. Todo iba bien en el juego, el América ganaba el juego 0-2 cuando al final de este todos se dieron cuenta.

Había una alineación indebida de las Águilas.

Resulta que el uruguayo Federico Viñas estuvo en la banca cuando no estaba inscrito en la cédula. Aunque no jugó en el partido, no debió estar en una zona oficial .

Después de la investigación de la Comisión Disciplinaria, los Rojinegros ganaron ese juego en la mesa por 3-0.

Atlas FC le gana en la mesa al Querétaro FC

En la Jornada 9 del Clausura 2022, el juego entre el Querétaro FC y el Atlas FC se ve interrumpido por la invasión a la cancha de barristas de ambos equipos y terribles actos de violencia.

Ese hecho se convirtió en una bronca descomunal que cambió el futbol mexicano.

En lo administrativo, el juego que se encontraba 0-1 a favor de los Rojinegros, cuando fue interrumpido y dado que el Querétaro FC era el responsable de la seguridad, la Liga MX decidió que lo perdiera, dándole el triunfo a los Zorros por 3-0 en la mesa.

Querétaro FC vs Atlas FC (Omar Martinez / Omar Martinez)

El último triunfo administrativo de Atlas FC sería ante Club Tigres

El último incidente en donde el Atlas FC puede ganar en la mesa ocurrió la noche del sábado en el estadio Universitario en el juego de las semifinales entre los tapatíos y el Club Tigres.

Al inicio de la segunda parte del duelo ante los Rojinegros, Florian Thauvin entró por Hugo Ayala, y el cuadro regio tenía nueva extranjeros o jugadores No Formados en México en la cancha, cuando lo máximo son ocho.

De esta forma, a falta que lo confirme la Comisión Disciplinaria, el Club Tigres cayó en alineación indebida por un error del técnico Miguel Herrera, por lo cual puede perder el juego en la mesa 3-0.

Tres y contando, las ocasiones en que el Atlas FC, gana en la mesa.