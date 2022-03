Jugador turco se niega a usar playera contra la guerra entre Rusia y Ucrania

Aykut Demir, futbolista del Belediye Erzurumspor de Turquía, se negó a usar una playera contra el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Mientras el mundo del deporte sigue mostrando solidaridad por la guerra entre Rusia y Ucrania, hay quienes se niegan a mostrar su apoyo.

El Erzurumspor, de la segunda División de Turquía, decidió saltar al campo previo al duelo ante el Ankaragucu vistiendo playeras que llevaban la leyenda “No a la guerra”; sin embargo, hubo un jugador que no la portó.

Aykut Demir, que nació en Holanda y es nacionalizado turco, fue quien decidió no llevar la camiseta y fue severamente criticado en redes sociales, incluso, han pedido que su club lo sancione.

El jugador turco Aykut Demir, capitán del Erzurumspor, se negó a usar una camiseta contra la guerra en Ucrania. "Miles de personas mueren todos los días en Oriente Medio. Yo también me siento mal. Comparto el dolor de personas inocentes", le explicó al periódico Fanatik + pic.twitter.com/vwOHbliyfb — Los Otros Judíos 🇵🇸 #PalestineBleeding (@losotrosjudios) March 1, 2022

El jugador turco explicó por qué no usó la playera

Aykut Demir, futbolista turco de 33 años, aprovechó una entrevista para el medio turco, Fanatik, para explicar la polémica de la playera.

“Miles de personas mueren cada día en Medio Oriente. También me siento mal. Comparto el dolor de la gente inocente”, comentó.

Demir reprueba que estas muestras de solidaridad sólo se den cuando hechos así ocurren en Europa.

“Aquellos que ignoran la persecución están haciendo estas cosas cuando pasa en Europa. No me gusta vestir esa camiseta porque no fue hecha para esos países”, concluyó.

Otro tipo de manifestaciones en el mundo deportivo

Si bien, la postura de Aykut Demir dividió opiniones después de su explicación, la mayor parte del mundo deportivo.

En juegos de Premier League y otras partes del mundo, han regalado muestras de solidaridad para Ucrania, víctima de una invasión rusa.

Las lágrimas de Olexsandr Zinchenko, jugador del Manchester City FC y de la Selección de futbol de Ucrania, ha sido de lo más conmovedor desde que inició el conflicto en el viejo continente.

Las repercusiones no se han hecho esperar en el deporte ruso. L a UEFA decidió cambiar de sede la final de la Champions League, al Stade de France.

Asimismo, fue cancelado el Gran Premio de Rusia para la temporada 2022 de la Fórmula 1, el cual estaba programado para el 25 septiembre.