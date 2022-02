La Fórmula 1 canceló el Gran Premio de Rusia por el conflicto bélico que el país mantiene con Ucrania, informó este viernes a través de un comunicado oficial.

Después de una reunión, la FIA tomó la decisión de cancelar el Gran Premio de Rusia, debido a que “es imposible” organizar el evento en las “circunstancias actuales”.

“El jueves por la noche, la Fórmula 1, la FIA (Federación Internacional del Automóvil) y los equipos discutimos el posicionamiento de nuestro deporte y la conclusión es que, teniendo en cuenta la opinión de todas las partes afectadas, es imposible organizar el Gran Premio de Rusia en las circunstancias actuales” FIA - Fórmula 1

El Gran Premio de Rusia estaba programado para llevarse a cabo del viernes 23 al domingo 25 de septiembre en el Circuito del Parque Olímpico de Sochi, Rusia.

Hasta el momento, la Fórmula 1 no ha dado a conocer el Gran Premio que tomará el lugar de Rusia en la temporada, pero todo parece indicar que será Turquía.

Gran Premio Rusia cancelado

Pilotos de la Fórmula 1 no estaban dispuestos a participar en el Gran Premio de Rusia, luego de la invasión que el país comandado por Vladimir Putin comenzó en Ucrania.

Max Verstappen, compañero de Checo Pérez en Red Bull, y Sebastian Vettel, cuatro veces campeón del mundo, manifestaron y opinaron que el Gran Premio de Rusia no debería realizarse.

“Es horrible ver lo que pasa. Por mi parte, mi opinión es que no debería ir, no iré. Lo siento mucho por las personas inocentes que pierden la vida... Vamos a hablarlo, pero ya he tomado mi decisión”, señaló.

Por su parte, Max Verstappen, actual campeón de la Fórmula 1, señaló que cuando u país se encuentra en guerra, lo mejor es no realizar ningún evento allí.

“Cuando un país está en guerra, lo correcto es no correr allí, eso es seguro. Pero lo que cuenta no es lo que pienso, decidirá el conjunto del paddock”, aseguró.

Checo Pérez y Max Verstappen (GIUSEPPE CACACE / AFP)

Equipo Haas se desmarca de todo lo que tiene que ver con Rusia

El equipo Haas se desmarcó de todo lo que tiene que ver con Rusia, luego de que el país iniciara el miércoles pasado un conflicto bélico con Ucrania.

Los monoplazas del equipo Haas suelen ser blancos con detalles en color azul y rojo, de la bandera de Rusia, los cuales ya fueron quitados para los entrenamientos de pretemporada.

Los bólidos también salieron sin referencias a su patrocinador principal Uralkali , una empresa rusa especializada en la potasa.

Dicha empresa es propiedad de Dimitri Mazepin, padre de Nikita Mazepin, uno de los dos pilotos del equipo, cuyo futuro como piloto de la Fórmula 1, al menos esta temporada, está en el aire.