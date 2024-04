Lastimosamente se ha hecho muy común que los aficionados insulten a los jugadores, pero que éstos respondan no se ven tan seguido y no, no se trata de Chicharito Hernández.

Chicharito Hernández ha sido uno de los jugadores más cuestionados por la afición y si bien ha respondido en redes sociales aún no ha llegado el momento en que se encare con un chivahermano, tal como sucedió este día con otro jugador profesional.

En redes sociales se viralizó el momento en que un jugador del FC Barcelona es llamado “tonto” por un aficionado y éste bajó de su carro para encararlo.

La molestia de los jugadores por los insultos cada vez es mayor; esta vez Iñigo Martínez fue la víctima, pero no se quedó callado y fue directo hacia el aficionado.

¿Cómo fue el encontronazo entre Iñigo Martínez y el aficionado?

Iñigo Martínez, jugador del FC Barcelona, fue víctima de los insultos de un aficionado, quien se encontraba a las afueras de las instalaciones de entrenamiento a la espera de los futbolistas.

El aficionado llamó “tonto” a Iñigo Martínez. El defensa escuchó y de inmediato bajó de su automóvil y le dijo tajante: “es la última vez que me llamas tonto”.

El mensaje de Iñigo fue para el seguidor que lo llamó tonto y su acompañante; el seguidor inmiscuido en el altercado resultó ser tiktoker y aficionado del Real Madrid.

El aficionado del Real Madrid ya había provocado altercados en Barcelona, pues se coló al evento por la renovación de Gavi, con la camiseta merengue.

No es la primera vez que jugadores de FC Barcelona sufren algún incidente con la afición

Iñigo Martínez no soportó los insultos de un joven aficionado al Real Madrid y lo encaró para ponerle un alto, pero éste no ha sido el único momento de tensión entre jugadores del FC Barcelona y aficionados.

En una ocasión, Ronald Araujo le pisó el pie a una aficionada con su vehículo y ante el grito de dolor, el defensa del FC Barcelona hizo una cara de sorpresa.

Samuel Umtiti se estresó ante la insistencia de un pequeño aficionado blaugrana y prefirió no firmar su camiseta.

Lionel Messi tampoco se salvó del asedio blaugrana, pues siempre lo grababan las mismas personas y hasta terminaron pidiéndole disculpas.