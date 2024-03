Rayados de Monterrey volvió a romper el mercado y sumó a sus filas a dos grandes promesas del FC Barcelona, quienes ya firmaron contrato con el club del futbol mexicano.

En la Sultana del Norte la inversión en su plantilla se mantiene activa y aunque Rayados de Monterrey goza de un gran momento en la Liga MX como líder del campeonato, su directiva no duda en sumar más talento a su plantilla, sobre todo si se trata de jóvenes promesas del FC Barcelona.

En este contexto, Barça Academy anunció la contratación de Diego Sánchez y Bryan García con Rayados de Monterrey.

“Diego Sánchez y Bryan García han firmado contrato profesional con uno de los equipos punteros de México, Rayados. Ambos se han incorporado a su filial con un contrato profesional”, compartió Barca Academy.

¿Quiénes son las promesas de Barcelona que irrumpieron en Rayados de Monterrey?

Las promesas del FC Barcelona, Diego Sanchez, (categoría 2005) y Bryan García (categoría 2006) tienen nacionalidad mexicana y estadounidense por lo que ninguno de los dos ocupa plaza de extranjero y se incorporaran sin problema alguno a las fuerzas básicas de Rayados de Monterrey.

Las promesas del FC Barcelona se desempeñan como defensas y fueron parte de la MLS Next Pro (Sub-19). Ambos formaron parte de la academia del equipo catalán desde la temporada 2020-21, desde la Sub 15 hasta la Sub 19.

“Estoy emocionado de comenzar a desarrollarme en la siguiente etapa que pueda prepararme para el éxito futuro y poder jugar junto a aquellos a quienes observé e idolatraba cuando era niño”, señaló Diego Sánchez, en declaraciones para el Barca Academy.

Perfiles de las nuevas promesas del FC Barcelona que llegaron a Monterrey

Bryan Ronaldo García Mejia, nació en Arizona, Estados Unidos, tiene 18 años de edad y después de dejar la academia del FC Barcelona fue registrado en Rayados de Monterrey como defensa central.

Bryan García ha disputado 363 minutos en cinco partidos con la categoría Sub 18 de los Rayados de Monterrey, desde inicios de febrero cuando fue inscrito en la institución regiomontana.

Perfil de Bryan García:

Nombre: Bryan Ronaldo García Mejia

Lugar de nacimiento: Arizona, Estados Unidos de América

Nacionalidad: mexicana

Edad: 18 años, dos meses.

Estatura: 1.79 m.

Peso:72 kg.

Posición: Defensa Central

Diego Sánchez Beltrán nació en Arizona, Estados Unidos, fue registrado como mediocampista en la categoría Sub 18. Ha participado en siete partidos, cinco de ellos como titular, tiene 352 minutos y aún no se ha estrenado con la playera de los Rayados de Monterrey.

Perfil de Diego Sánchez: