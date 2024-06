Un jugador del Inter de Milán reveló que decidió bloquear a su hermana de redes sociales ya que la vio festejando el título de la Copa de Italia con un futbolista de la Juventus de Turín.

El italiano no le importó bloquear a su hermana de redes sociales pues al parecer no le agradó mucho verla feliz ante el triunfo del Juventus de Turín en la final de la Copa de Italia.

El pasado 15 de mayo, el Juventus de Turín se enfrentó contra el Atalanta de la Serie A en la final de la Copa de Italia y terminó consiguiendo el título por un marcador de 1-0.

Y es que uno de los jugadores de la Juventus de Turín festejó el campeonato a lado de su novia, quien es la hermana de un mediocampista del Inter de Milán.

Davide Fratessi bloqueó a su hermana por celebrar título de la Juventus

El italiano Davide Fratessi, del Inter de Milán, bloqueó a su hermana por haber celebrado con el futbolista, Weston Mckennie, el título de la Juventus de Turín en la Copa de Italia.

La hermana de Davide Fratessi, Chiara Fratessi, compartió una foto con su novio Weston Mckennie después de haber ganado la Copa de Italia ante el Atalanta y su hermano la bloqueó.

“Cuando vi a mi hermana celebrando la Coppa con la Juventus la bloqueé de todos lados por cuatro días” dijo Davide Fratessi, mediocampista del Inter de Milán.

“Nos burlamos de nosotros mismos. El hecho de que esté tan expuesta no me molesta…Cada uno tiene su propia vida, no se puede poner a nadie bajo una campana de cristal” aclaró Davide Fratessi.

Juventus despide a su entrenador Massimiliano Allegri

La Juventus de Turín despidió a su entrenador Massimiliano Allegri, dos días después de que ganaran la decimoquinta Copa de Italia venciendo 1-0 al Atalanta.

Massimiliano Allegri fue expulsado en el segundo tiempo por gritarle a uno de los árbitros y se terminó descontrolando ya que se quitó la camiseta y la arrojó al piso mientras gritaba.

“El despido se debe a ciertos comportamientos durante y después de la final de la Copa de Italia que el club consideró incompatibles con los valores de la Juventus y con el comportamiento que deben adoptar quienes la representan” comunicó el equipo italiano.