La lesión de Luis Malagón causó gran revuelo, luego de que la Selección Mexicana anunciara que el jugador sería baja de cara a la próxima Copa América 2024. Sin embargo, algunos no creyeron en la gravedad de la situación, como por ejemplo: Jorge Pietrasanta.

El panelista de Futbol Picante, Jorge Pietrasanta, desde un principio insinuó que la lesión de Luis Malagón podría tratarse más de un “miedo” que de una lesión genuina.

A raíz de sus polémicas declaraciones, se formó toda una serie de reacciones en redes sociales entre el integrante de ESPN y el portero del Club América.

¿Qué dijo Jorge Pietrasanta sobre Luis Malagón?

Luego de la llegada de Luis Malagón a la Ciudad de México, el portero del Club América y de la Selección Mexicana envió un fuerte mensaje a Jorge Pietrasanta, luego de que el comentarista de ESPN insinuara que el jugador había inventado su lesión.

“Lastimosamente se han escuchado mil cosas, sobre todo de alguien cercano de los medios, la verdad que pena” mencionó Luis Malagón, haciendo clara referencia a Jorge Pietrasanta. Aunado a esto, el arquero añadió como se dio su lesión: “Me tronó todo, fueron 15 centímetros entre el glúteo y la parte de atrás”.

Luego de las declaraciones de Malagón, Jorge Pietrasanta no dudo en enviarle otro mensaje a través de sus redes sociales diciendo: “15 cm de rotura, dicen!! no podría ni arrastrarse! Pero eso se los aplauden a los supuestos comentaristas que inician y no tienen ni idea y nos critican!!!”.

De inmediato, los aficionados salieron en defensa del portero de las Águilas del América comentaron el tweet de Pietrasanta.

Tweet de Jorge Pietrasanta

El Club América reveló el tiempo de recuperación de Luis Malagón

En medio de toda la polémica generada por las palabras de Jorge Pietrasanta, el Club América emitió un comunicado en sus redes sociales en el que mencionan: “Luis Malagón presenta una lesión muscular de la porción larga del bíceps, que involucra una extensión de 12 cm. en total de la unión miotendinosa y se clasifica en un segundo grado”.

Además, el Club América informó el tiempo que tendrá que estar en recuperación Luis Malagón: “El tiempo de recuperación será de 4 a 6 semanas de acuerdo a su evolución”.

De acuerdo con lo dicho por el equipo americanista el portero se perdería el arranque del Apertura 2024 y podría regresar para el inicio de la Leagues Cup, dependiendo de su evolución.