Juegos Olímpicos de Tokio 2021: ¿Quién es Mariana Arceo?

Mariana Arceo, nacida en Guadalajara, Jalisco, es una atleta mexicana que practica pentatlón moderno.

En 2019, Mariana Arceo obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de ese año en pentatlón moderno.

En este sentido, Mariana Arceo se convirtió en la primera mujer mexicana en obtener la medalla de oro en dicha disciplina en la historia de los Juegos Panamericanos.

Inicialmente, Mariana Arceo sólo practicaba natación, pero uno de los visores del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (Code) Jalisco le vio cualidades para practicar pentatlón moderno y se lo propuso.

Los inicios en el pentatlón moderno para Mariana Arceo fueron complicados.

Por las intensas pruebas a las que se sometió durante sus primeros cuatro meses, Mariana pensó que el pentatlón moderno no era lo suyo y lo dejó.

No obstante, poco tiempo después, no se quiso quedar con esa espina clavada y se propuso volver a intentarlo.

Ese nuevo intento representó para la pentatleta demostrarse a sí misma que sí podía y hoy la tiene representando a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Por la naturaleza del pentatlón moderno, Mariana Arceo practica:

De las cinco disciplinas del pentatlón moderno, la deportista ha confesado que sus dos favoritas son la natación y la esgrima.

“Me encanta entrenar natación, aunque sufro porque no me gusta el agua fría; en competencia me encanta la esgrima, porque se juega a un toque, vale todo el cuerpo, debes tener mucha cabeza y me gusta desahogar esa agresividad”

Mariana Arceo. Pentatleta mexicana