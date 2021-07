La ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 se llevó acabo en el Estadio Olímpico de Tokio.

Las delegaciones fueron presentadas y claro que la mexicana no podía faltar y como es costumbre la fiesta se hizo presente con la emblemática canción “Cielito Lindo”.

Sabemos que sea a donde sea que vaya un mexicano, la canción de Quirino Mendoza, “Cielito Lindo”, podrá ser escuchada.

Y mediante historias en Instagram del clavadista yucateco, Rommel Pacheco, fue como pudimos ver que no había atleta mexicano que no cantara de corazón el famoso “canta y no llores”.

Rommel Pacheco y Gabriela López lideraron a la delegación mexicana en la ceremonia de inauguración

Aunque no pudo ser posible que todos los atletas mexicanos que viajaron a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, participaran en el desfile de la ceremonia inaugural.

El clavadista Rommel Pacheco y la golfista Gabriela López, fueron los encargados de liderar a los mexicanos.

Ondeando la bandera de México y con mucho ánimo y emoción, Gaby López dejó entrever lágrimas de felicidad en el Estadio Olímpico de Tokio.

Mientras que el veterano de Rommel Pacheco, mostró muy buena actitud y liderazgo con la delegación mexicana.

Asimismo, apreciamos como algunos de los mexicanos que participarán en los Juegos Olímpicos , portaban un pequeño banderín de México que ondeaban con entusiasmo.

Rommel Pacheco y sus cuartos Juegos Olímpicos

Rommel Pacheco acudió a sus primeros Juegos Olímpicos en Atenas 2004, posteriormente en Pekín 2008, y Río 2016.

Este año en Tokio 2021 tendrá participación en sus cuartas Olimpiadas, considerando que serán las últimas.

Se espera que esta despedida le de a Rommel una medalla de oro, que por supuesto está más que bien merecida.