Pita Taufatofua, atleta que desfiló como abanderado de la delegación de Tonga en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, se robó las miradas de los espectadores.

Y es que, mientras el resto de atletas usó vestuarios completos referentes a la cultura de su país, Pita Taufatofua apareció solo con una falda tradicional y el torso desnudo .

Las imágenes se volvieron tendencia en redes sociales, por lo que los internautas se preguntaron ¿quién era Pita Taufatofua?

A continuación, te contamos más detalles de este atleta que buscará el podio en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Pita Taufatofua, es un atleta originario de Tonga -país en Oceanía- que competirá en Taekwondo en la categoría de 80 kilos, para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

A sus 37 años de edad, Pita Taufatofua es uno de los deportistas más destacados y mediáticos en su país.

En aras de conservar sus tradiciones familiares, Pita Taufatofua ha intentado clasificar en más de una disciplina : esquí, remo y taekwondo.

Incluso, para la selección de los atletas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, Pita Taufatofua intentó ser parte del equipo de remo.

“Había competido en taekwondo y en esquí de fondo y para Tokio intenté clasificarme en remo, pero me fue imposible. Me lesioné en una costilla en la preparación y, cuando ya estaba recuperado, no pude salir del país para el Preolímpico por culpa del Covid.”

Además de ser un atleta olímpico en Tonga, Pita Taufatofua tiene otras actividades importantes.

Con estudios en Ingeniería Marítima , este hombre también es activista contra el cambio climático y embajador de UNICEF.

Por si esto fuera poco, Pita Taufatofua estuvo a punto de convertirse en uno de los actores de cine más solicitados de Hollywood.

Sin embargo, él rechazó todas las ofertas.

“Dije que no porque iban a mostrarme como no soy. Mi objetivo nunca fue ser famoso e intento seguir siendo tan humilde como sea posible. Todo esto no me ha cambiado. Sigo las lecciones que me enseñó mi familia desde que era niño.”

Pita Taufatofua a medios