Estamos a unas horas de que comience la actividad del sábado 24 de julio en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, el primer día después de la espectacular ceremonia de inauguración.

Como primer día oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, la gran mayoría de las disciplinas, concretamente 23, tendrán actividad.

Pero eso no será todo, pues este sábado 24 de julio será el primer día en la que se entregarán medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Bádminton

Comienza la actividad en el Bádminton y lo hace con más de 20 partidos entre individual femenino, dobles femeninos, dobles mixtos, dobles masculino e individual masculino.

El mexicano Lino Muñoz verá actividad en contra de Angus Ng Ka Long, de Hong Kong, en punto de las 20:20 horas de este viernes 23 de julio (sábado 24 de julio en Tokio).

Baloncesto 3x3

El Baloncesto 3x3, uno de los nuevos deportes en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, inicia su actividad y lo hace con 16 partidos que serán disputados en el Parque Urbano de Aomi.

Balonmano

También iniciará su actuación la disciplina del Balonmano, con seis partidos que se disputarán en el Estadio Nacional de Yoyogi.

Entre los duelos que más destacan se encuentran el Francia vs Argentina, Noruega vs Brasil y el Alemania vs España.

Softbol

El Softbol vuelve a la actividad tras un día de descanso. Lo hace con tres partidos que serán clave para comenzar a definir los equipos que pelarán por medalla.

La Selección Mexicana de Softbol se medirá a su similar de Estados Unidos en busca de su primera victoria. El partido se jugará en punto de las 00:30 horas (Centro de México).

Australia se medirá a Canadá, mientras que Japón, que lleva paso perfecto, se enfrentará ante su similar de Italia.

Boxeo

El Boxeo es una de las disciplinas más esperadas cada Juegos Olímpicos y este sábado 24 de julio iniciará actividad con casi 30 peleas en un día.

La Arena Kokugikan será el escenario donde se llevarán a cabo las peleas en las categorías de peso pluma y welter femenino y pluma, welter, pesado y superpesado masculino.

Ciclismo de Ruta

El Ciclismo de Ruta será la primera disciplina que entregará medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, cuando se lleve a cabo la Carrera de Ruta masculina.

Ecuestre

En Ecuestre se llevarán a cabo dos eventos el sábado 24 de julio: Doma, reinspección tras 1.ª inspección y el Gran Premio Doma Equipo e Individual.

En dicha prueba tendrá participación la mexicana Martha Fernanda Del Valle Quirarte, quien actuará como parte del Grupo E.

Esgrima

La Esgrima también será una de las disciplinas que entregará medallas y lo hará en las categorías de Espada Individual Femenina y Sable Individual Masculino.

Futbol Femenino

El futbol femenino regresa con seis partidos de actividad, entre los que destacan Chile vs Canadá y Brasil vs Países Bajos, lo que podría ser una final adelantada.

Chile vs Canadá

China vs Zambia

Suecia vs Australia

Japón vs Gran Bretaña

Brasil vs Países Bajos

Estados Unidos vs Nueva Zelanda

Gimnasia

También inicia la actividad en Gimnasia artística, con la ronda de clasificación en la que el mexicano Daniel Corral iniciará su participación en la Subdivisión 2 en punto de las 00:30 horas.

Halterofilia

La Halterofilia también entregará medallas en la categoría de 49 kilogramos en la rama femenina.

Hockey sobre Césped

El Hockey sobre Césped tendrá mucha actividad el sábado con ocho partidos, seis de ellos en la categoría masculina y dos en la femenina.

Judo

El Judo iniciará su actividad con dos categorías: en hasta 48 kilogramos femenino y hasta 60 kilogramos en masculino.

Natación

También iniciará la actividad en la Natación, en las categorías:

400 metros combinado individual femenino

100 metros mariposa femenino

400 metros estilo libre masculino

100 metros braza masculino

Relevo 4x100 estilo libre femenino

Remo

Skiff femenino

Skiff masculino

Doble scull femenino

Doble scull masculino

Dos sin timonel femenino

Dos sin timonel masculino

Cuatro sin timonel femenino

Cuatro sin timonel masculino

Ocho con timonel femenino

Ocho con timonel masculino

Taekwondo

-49 kg femenino

-58kg masculino

Tenis

El Tenis comienza su actividad en la categoría masculina y también femenina, en la cual habrá presencia de una atleta mexicana.

Se trata de Renata Zarazúa, quien se enfrentará en su primer partido a la japonesa Misaki Doi, en punto de las 21:00 horas (Centro de México)

Tenis de Mesa

Individual femenino

Individual masculino

Dobles Mixto

Tiro

10m rifle de aire femenino

10m rifle de aire masculino

Skeet femenino

Skeet masculino

10m pistola de aire femenino

10m pistola de aire masculino

Tiro con Arco

Sigue la actividad en el Tiro con Arco, en la prueba de equipos mixtos, donde la pareja mexicana conformada por Alejandra Valencia y Luis Álvarez se medirán a Alemania en los octavos de final.

Voleibol

Italia vs Canadá

Brasil vs Túnes

ROC vs Argentina

Japón vs Venezuela

Polonia vs Irán

Estados Unidos vs Francia

Voley de Playa

Se llevarán a cabo los duelos preliminares de los cuatro grupos, tanto en la categoría femenina como masculina.

Waterpolo

Inicia la actividad en el Waterpolo con cuatro partidos de las preliminares en la categoría femenina: