Juan Reynoso explota tras críticas al Cruz Azul, equipo que se hizo con el liderato del Torneo Clausura 2022 tras vencer al Club León con gol de Uriel Antuna.

Para Juan Reynoso es una falta de respeto que califiquen como “ratonero” al Cruz Azul debido a que juega al contragolpe .

Incluso afirmó que es una falta de respeto que se le catalogue como “ratonero” sin saber a ciencia cierta lo que el equipo trabaja en la semana.

Aunado a ello, Juan Reynoso, DT del Cruz Azul, recordó que los grandes equipos como el Real Madrid no siempre ganan exhibiendo un futbol exquisito .

“El Atlético de Madrid o el Real Madrid ganan a veces contragolpeando, con la calidad de sus jugadores, es mucho lo que hacemos nosotros y qué hacen los rivales, es una falta de respeto decir ratonero cuando no tienen idea de los que planteamos en la semana. Si presionamos arriba, hacemos daño, desdobles, ojalá que alguien me diga qué es ratonero, no es justo para el esfuerzo que hacen los muchachos”

Juan Reynoso