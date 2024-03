A Saúl Canelo Álvarez le llovieron críticas tras oficializar su pelea contra Jaime Munguía y Juan Manuel Márquez no se quedó atrás, pues explotó contra el púgil mexicano a quien considera siempre le favorecen.

Juan Manuel Márquez es uno de los detractores más fervientes del Canelo Álvarez y no dudó en alzar la voz para pedir una pelea en “igualdad de circunstancias”, ante Jaime Munguía, en la que el jalisciense no ponga sus “cláusulas”.

Para el campeón mundial en cuatro categorías, Álvarez ha sido beneficiado por los organismos del boxeo en más de una ocasión, y todo debido a los intereses económicos.

¿Qué dijo Juan Manuel Márquez sobre el Canelo Álvarez?

Apenas se oficializó la pelea entre los mexicanos Saúl Canelo Álvarez y Jaime Munguía y Juan Manuel Márquez se pronunció al respecto contra el tapatío, a quien consideró lo favorecen debido a los millones que genera.

“No hay forma de ocultar que los organismos le ayudan (al Canelo Álvarez), al ver los intereses económicos se alinean y eso es una falta de respeto”, señaló Juan Manuel Márquez.

“Los organismos tienen un reglamento, pero parece que aplica para unos sí y para otros no. Como uno genera 35 millones de dólares, parece que no aplica, si el tipo no quiere pelear con su retador oficial, tendrían que despojarlo”, señaló Juan Manuel Márquez sobre Saúl Canelo Álvarez.

“Me gustaría que la pelea se dé en igualdad de circunstancias, que el peleador de Jalisco (Álvarez) no ponga sus cláusulas de rehidratación, que no diga que no se suba más de 10 libras al día siguiente, por ejemplo”, agregó el exboxeador, en entrevista con el medio ProBoxTV.

“Canelo Álvarez vs Jaime Munguía, espectáculo garantizado”: Juan Manuel Márquez

Cuando dos mexicanos están sobre un ring, el espectáculo está garantizado, así lo ve Juan Manuel Márquez, quien invitó al público a seguir la pelea entre Canelo Álvarez y Jaime Munguía.

“Yo pagaría por estar, invito a todos a que la vean. Dos mexicanos en un ring es garantía. La experiencia del peleador de Jalisco y el hambre de Jaime Munguía son una gran combinación”, expresó Juan Manuel Márquez sobre la próxima pelea de Saúl Canelo Álvarez.

El multicampeón no dudó en dar su pronóstico en el que apuesta por “una victoria por decisión para el peleador de Jalisco (Saúl Álvarez)”, puntualizó.

La pelea entre Canelo Álvarez y Juan Manuel Márquez tendrá lugar el 4 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas.