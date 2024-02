David Faitelson reventó al Canelo Álvarez, no importa cuándo leas esto. Ahora el polémico periodista criticó al boxeador mexicano tras anunciar cuándo será su pelea.

Este martes 13 de febrero, el Canelo Álvarez dio a conocer que su próximo pelea, la primera del 2024, será el 4 de mayo en Las Vegas, aunque aún no revela el rival.

Lo que sí mencionó el Canelo es que no peleará contra otro boxeador mexicano y se rumora que su próximo rival sería Jermall Charlo, lo que provoca muchas críticas.

Entre ellas la de David Faitelson, quien señaló que Jermall Charlo es un rival “de currículum”, asegurando que el Canelo elige a los rivales que le convienen.

David Faitelson revienta al Canelo Álvarez por elegir rival a su conveniencia

David Faitelson señaló que el Canelo Álvarez no ha entendido que debe dejar un legado boxístico, el cual no conseguirá si sigue eligiendo a boxeadores que no son los mejores.

Señaló que el Canelo sigue rehuyendo a una pelea contra David Benavidez, simplemente por elegir a pugilistas que le conviene enfrentar, pues sabe que les va a ganar.

“El Canelo” no parece entender que esto se trata de credibilidad boxística y de su propio legado. Jermall Charlo es un pugilista de “curriculum”, dijo David Faitelson.

No tiene nada que hacer ante Saúl Alvarez en las 168 libras… Postergar la cita con Benavidez es como alargar la creencia de que enfrenta solo a los que le convienen…”, remató en su cuenta de ‘X’.

David Faitelson vs Canelo Álvarez

Canelo Álvarez: ¿Contra quién peleará el 4 de mayo?

El Canelo Álvarez informó que su próxima pelea será el próximo 4 de mayo en Las Vegas, pero los fans se preguntan quién será su rival en el cuadrilátero.

El pugilista mexicano no dio a conocer el nombre de su rival, pero se especula que el gran favorito es Jermall Charlo, hermano de Jermell Charlo, a quien derrotó en septiembre del año pasado.

La polémica será mucha si finalmente el Canelo Álvarez decide pelear contra Jermall Charlo, quien para mayo tendrá casi 3 años sin tener actividad.