Mike Tyson, leyenda del boxeo internacional, le tiró con todo a Canelo Álvarez, esto por que el mexicano rechazara una pelea contra David Benavidez, uno de los mejores pugilistas del momento y que al parecer tiene que ver con dinero.

“¿Qué le pasa a Canelo? ¿Tiene miedo de perder? ¿No respeta el legado de los grandes campeones mexicanos que se enfrentaron a los mejores sin importar el dinero? Esto es una vergüenza para el boxeo y para México.”, comentó Mike Tyson en un podcast de Joe Rockan

Tyson siempre se ha mostrado a favor del mexicano, sin embargo desde que se supo que Canelo rechazó una oferta de 60 millones de dólares por pelear contra Benavidez, Mike lo relacionó con que tenía miedo de ese combate.

“Yo he conocido a muchos peleadores mexicanos a lo largo de mi vida y todos han sido guerreros valientes que nunca han rehuido a nadie. Canelo no está a la altura de ellos. Está manchando su nombre y su reputación, parece que no tiene honor.”, Mike Tyson acabó de reventar a Saúl Álvarez.

¿Por qué Canelo no peleará contra Benavidez?

David Benavidez lleva tiempo mostrando interés por pelear contra Canelo, incluso lo ha retado de manera directa, sin embargo Álvarez se ha mostrado reacio.

Ante esto, Eddy Reynoso, entrenador de Canelo, comentó que es inaudito decir que Canelo tiene miedo, especialmente después de enfrentarse a Mayweather, Golovkin y Bivol.

Saúl Álvarez contra Jermell Charlo (David Leah / David Leah)

Después, afirmó que la cantidad de dinero que se asegura, Canelo rechazó, era falso y que ninguna gran promotora les había presentado una oferta formal. Mientras tanto se espera la versión oficial de Saúl Álvarez.

¿Cuál será la próxima pelea del Canelo Álvarez?

Según Premier Boxing Championship, Canelo solo tiene una opción: enfrentarse contra un mexicano, algo que Álvarez prometió no hacer.

Y es que por contrato Canelo tiene que hacer por lo menos 2 peleas por año, 5 de mayo y 15 de septiembre, ante las pocas posibilidades que se le presentan, hay un boxeador que se posiciona como el indicado.

Jaime Munguía, es el retador número 1 para enfrentarse al Canelo el próximo 5 de mayo, o más específicamente el 4, ya que 5 cae domingo.