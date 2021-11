Juan Manuel Márquez asegura que Canelo no será el mejor boxeador mexicano : “Hemos visto a los mejores”, pues cree que en México hay otros peleadores brillantes.

Juan Manuel “Dinamita” Márquez es sin duda una de las figuras más importantes del boxeo en nuestro país. Sin embargo, él es de los pocos que no cree que Canelo Álvarez es el mejor.

Así lo dejó claro Márquez en entrevista con el canal de Youtube Deplaymaker, cuando le preguntaron si Canelo podría llegar a ser el mejor boxeador mexicano en la historia, a lo que su negativa se hizo presente y respondió contundente.

“No, no. Yo voy a decirlo; hay muchos peleadores que se ganan los campeonatos mundiales como lo hice yo y como lo hicieron varios, es decir, peleando contra los mejores y sin meter cláusulas de rehidratación a los rivales, sin mermarlos y sin decirles ‘tienes que hacer esto’”, agregó.

“Si te pones a ver la historia del boxeo mexicano es muy rica, tiene mucha, no puedes decir que el Canelo puede ser el mejor de toda la historia cuando hemos visto a los mejores, a Chávez, por ejemplo, a los que han enfrentado a lo mejor de lo mejor, a los que no han tenido apoyos de ninguna forma, de ninguna índole” , sentenció Márquez.

Juan Manuel Márquez (@jmmarquez_1)

Juan Manuel Márquez y la vez que fue retado por Canelo pero lo rechazó

Todo comenzó cuando en 2011, Canelo iba a enfrentar al peleador inglés Matthew Hatton pero este no estaba entre los primeros 10 clasificados, por ello Márquez cuestionó dicho encuentro.

“Me pongo en los zapatos de quienes están clasificados en ese peso superwélter y sé el esfuerzo que han hecho para estar entre los primeros diez y se me hace absurdo que Canelo vaya a pelear contra alguien que ni lo está. Se me hace ilógico que llegue otro boxeador de otra categoría en Europa y pueda disputar el título, teniendo al posicionado como número cuatro disponible”.

No obstante, Canelo respondió: “Si él no cree en mis capacidades me gustaría que se quitara de dudas, él subió para pelear con Mayweather, ¿por qué no puede subir para pelear conmigo”.

Pero Juan Manuel Márquez lo rechazó pues no estaban en el mismo peso y declaró que no tomaría riesagos al menos que fuera por “algo bueno”.

Canelo Álvarez recibió críticas pese a su victoria (AL BELLO / Getty Images via AFP)

Canelo se coronó como ganador indiscutible de los pesos supermedianos

Lo que no está en duda, es que el tapatío se ha convertido en un referente del boxeo nacional y recientemente volvió a repetir la hazaña al vencer a Caleb Plant.