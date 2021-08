Juan Ignacio Pérez Soltero, el mexicano que debuta en vela cargado de sueños

En los próximos días, el velerista mexicano Juan Ignacio Pérez Soltero, especialista en la categoría Finn, participará por primera vez en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Juan Ignacio Pérez Soltero obtuvo su pase a Juegos Olímpicos en enero de 2020 durante una Copa del Mundo de Vela en Florida.

Originario de Jalisco, Juan Ignacio Pérez Soltero, viajó a Santander, España, en marzo de 2020, para entrenar y participar en Portugal con el Campeonato Europeo en Vilamoura, la Copa de Oro en Oporto.

Fue este último evento internacional en su agenda de Juan Ignacio Pérez Soltero previo a su debut en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Juan Ignacio Pérez Soltero fue el único mexicano que participó en esta competencia que reunió a atletas de países como España, Italia, Brasil, Argentina, Francia, Estados Unidos, entre otros.

Luego del aplazamiento de los Juegos Olímpicos y la cancelación de eventos deportivos, Juan Ignacio Pérez Soltero, asegura que experimentó las peores sensaciones de incertidumbre y desánimo.

“Me costó mucho no navegar, es como si te quitaran lo más preciado que tienes, el no poder competir y entrenar con mis compañeros, esas sensaciones de no poder hacer lo que te gusta, fue durísimo”

Juan Ignacio Pérez Soltero