Tonatiu López competirá el domingo 1 de agosto por una medalla en Atletismo para México en los Juegos Olímpicos de Tokio.

El oriundo de Hermosillo, Sonora, rompió por quinta ocasión el récord mexicano de los 800 metros , pero Tonatiu López confiesa que encontró al atletismo “por casualidad”.

No obstante, hoy en día el nombre de Tonatiu López resuena en las altas esferas deportivas a nivel nacional e internacional.

Pero, ¿quién es Tonatiu López? el mexicano que se ha colocado en la lista de los mejores siete corredores del mundo .

Tonatiu López nació el 2 de agosto de 1997 en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

En más de una entrevista, Tonatiu López ha confesado que encontrar al atletismo como deporte fue “una casualidad”.

Y es que, siguiendo los gustos de su padre, Tonatiu había decidido practicar futbol americano en la escuela.

Fue gracias a su entrenador que descubrió su verdadero talento y pasión: el atletismo.

“Realmente cuando estaba muy chiquito no me gustaba (el atletismo) porque se me hacía muy cansado y tedioso; pero ahorita es mi pasión, me gusta mucho porque libero mucha energía.”

Tonatiu López a Récord