Por si fuera poco la fortuna que ya acumula Neymar, un joven empresario de solo 30 años, le dejó toda su herencia al jugador.

Sin duda alguna, Neymar es el ídolo de muchos pero ahora quedó demostrado, pues se vio reflejado con una insólita acción, y es que un joven empresario l e cedió sus bienes al futbolista.

Por raro que parezca, esto es una realidad, incluso mostró un documento que avala su decisión; se trata de un joven empresario de solo 31 años de edad que no tiene hijos y recientemente ha sufrido serios problemas de salud.

“Me gusta Neymar, me identifico mucho con él. Yo también sufro de difamación y la relación que tiene con su padre me recuerda mucho a la mía, con el mío, que ya falleció. Pero, sobre todo, sé que no es un cazafortunas, algo un poco raro hoy en día”.

Indicó que la razón por la que quiere hacer eso, es porque se identifica mucho con Neymar y no quiere que sus bienes se pierdan y por eso prefiere dejarle todo a él.

“Tengo casi 31 años, no estoy muy bien de salud y, por eso, realmente vi que no tengo a nadie que deje mis cosas en caso de que las pierda”, escribió.

Neymar y Bruna Biancardi. (Captura de Pantalla / Instagram)

Neymar a la espera de su segundo hijo

Neymar dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, de que junto con su novia, Bruna Biancardi, está esperando su segundo hijo.

Hace poco realizaron una lujosa fiesta para dar a conocer el sexo del bebé y será una niña. Cabe recordar que Neymar ya tuvo un hijo cuando tenía 19 años, Davi Lucca actualmente tiene 12 años.

Neymar y su salida del PSG

La salida de Neymar del Paris Saint Germain es inminente, tras su poca actividad y falta de resultados su relación con la afición ya estaría más que rota.

Se habla de que el futbolista brasileño tendría una oferta del futbol árabe, con Al Hilal para la próxima temporada.

