La gran temporada del Chino Huerta no ha pasado desapercibida para los clubes de Europa, pues de acuerdo a ESPN el futbolista de los Pumas estaría en la mira de equipos que jugarían Champions League la próxima campaña.

A lo largo del Clausura 2024, Chino Huerta logró anotar dos goles, repartir ocho asistencias en 18 partidos jugados con la playera de los Pumas, mismo que ya no jugarán más esta temporada.

Huerta, de 23 años de edad interesa en equipos en Italia, Francia, España y Alemania de los cuales tres de los cuatro equipos interesados jugarán el torneo más importante a nivel de clubes.

El cuadro del Pedregal, ha hablado con varios clubes del viejo continente y el entorno del Huerta está al tanto de la situación. Sin embargo, no quieren tomar una decisión apresurada.

¿Qué opina el Chino Huerta sobre dejar a Pumas?

El futbolista mexicano, se ha mostrado emocionado sobre la posibilidad de emigrar al futbol europeo para la próxima temporada. Chino Huerta mencionó que le gustaría irse de Pumas con título, algo que mencionó previo al partido contra Cruz Azul.

“Sí, es un sueño que sigue intacto y que voy a seguir peleando por cumplirlo, pero sé que me tengo que ir con un título de aquí de Pumas, es lo único que me falta para cerrar la etapa”, agregó Chino Huerta.

Asimismo, el extremo mexicano se mostró agradecido con el cuadro del Pedregal, pero entiende que tiene sueños por cumplir, tal como el jugar en Europa lo antes posible.

“Pumas me lo ha dado todo, me ha permitido mostrar mi talento, yo estoy feliz aquí, si por mi fuera me quedaría aquí toda mi vida, pero también tengo aspiraciones personales y ojalá pronto se dé”, comentó para TUDN.

Chino Huerta con Pumas (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

¿Cuáles son los números del Chino Huerta en la Liga MX?

Con las Chivas, club de donde es canterano, Chino Huerta jugó un total de 39 partidos, anotó un gol y repartió una asistencia en 1,297 minutos, razón por la que fue cedido a Mazatlán, club donde su rendimiento mejoró.

mientras que con los Cañoneros, Chino Huerta anotó un total de tres goles, repartió una asistencia en 1,247 minutos. al terminar la cesión, volvió a las Chivas antes de recalar con los Pumas.

Por último, Pumas fue el equipo donde Huerta mostró su mejor nivel, ya que en 66 partidos el mexicano ha logrado anotar 14 goles, repartir asistencias en 4,897 minutos. Datos del sitio especializado TranferMarkt.