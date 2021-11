México.- “México le cede a Estados Unidos el título de ‘El Gigante de Concacaf”, escribió José Ramón Fernández al término del partido.

Fue en su cuenta de Twitter donde José Ramón Fernández calificó como una pena que, en su consideración, la Selección de futbol de México haya perdido el título de “Gigante de Concacaf”.

Y es que ya son tres derrotas consecutivas que la Selección de futbol de México registra ante su similar de Estados Unidos.

Incluso, el polémico Joserra hizo una fuerte pregunta en Twitter, pues plateó si “ ¿Realmente vale la pena que el Tri vaya a Qatar? ”.

Vaya que a José Ramón Fernández le enojó en serio la derrota de la Selección de futbol de México por 2-0 ante Estados Unidos en las eliminatorias rumbo a Catar 2022.

Toda vez que en la misma plataforma aseguró que “ nuestro fútbol es de plástico ” en virtud de que no hay “descenso ni ascenso”.

“Como lo he dicho, nuestro fútbol es de plástico; sin descenso ni ascenso, multipropiedad, repechaje, etc. Lo de hoy (2-0 frente a EEUU) es resultado de esto, no debe sorprendernos”

José Ramón Fernández