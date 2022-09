La polémica entre José Ramón Fernández y David Faitelson siempre está presente; esta vez por comentarios sobre la religión y nacionalidad.

Y es que, todo comenzó cuando una ocasión José Ramón Fernández durante Cronómetro de ESPN, le dijo a David Faitelson que no podía ir a la Basílica porque era ateo.

Sin embargo, Faitelson reaccionó y dijo que no era ateo. Y es que, David Faitelson es judío, pues aunque tiene nacionalidad mexicana, nació en Israel.

Después de ese primer comentario, David Faitelson le pidió que “dejara de decir tonterías” pues tenían que centrarse en lo deportivo.

No obstante, José Ramón insistía: “Ah no, eres budista, ah no, eres hebreo ya lo tienes. Hebreo”, dijo.

Mientras que, David Faitelson insistía en volver a temas deportivos, José Ramón le dijo a Faitelson que su ciudad natal había sido lastimada por bombardeos.

Después de eso, David contestó que ya lo sabía y continuó con el tema de Cruz Azul.

*Andre Marín literalmente llevandoselo la verga en vivo cada noche en la última palabra con solo 50 años*



José Ramón Fernández con 76 a toda madre y sin alquilar: pic.twitter.com/xTxcChfQPu — Marrero Ruíz 🇫🇷 (@MarreroStyles) September 27, 2022

David Faitelson tundió a José Ramón Fernández

En entrevista con el Burro Van Rankin, David Faitelson confesó que le tuvo que poner un alto a José Ramón Fernández pues no quería ser insultado por él.

“José Ramón sigue creyendo que puede aplastarte como antes y pendejearte como antes, pero ya no. Yo aún recuerdo cuando era joven y doblaba las manitas mientras él me decía: ‘Estúpido, imbécil”, confesó.

José Ramón y las burlas hacia David Faitelson

José Ramón Fernández ha tundido a David Faitelson en reiteradas ocasiones.

Una vez se burló del golpe que recibió David Faitelson por parte del ex futbolista, Cuauhtémoc Blanco.

“Amen aquella tarde soleada en Veracruz cuando la Estrella del América sacó su coraje...”, escribió.

Ya no es sorpresa que los debates entre ambos periodistas suba de tono y haya burlas de por medio.

