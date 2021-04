José Cardozo aseguró que se identifica más con el estilo de juego de André-Pierre Gignac, el ídolo del Club Tigres.

México.- José Cardozo, mítico delantero de la Liga MX, eligió a André Pierre Gignac, estrella del Club Tigres, sobre Rogelio Funes Mori, delantero del CF Monterrey.

En entrevista con RG, José Cardozo, quien en su momento brillara con el Deportivo Toluca , aseguró que, si le dieran a elegir, en su papel de DT se quedaría con ambos jugadores, pero si tuviera que escoger forzosamente a uno se decantaría por André-Pierre Gignac.

Y es que para el “Príncipe Guaraní”, el delantero del Club Tigres es mucho más completo que Rogelio Funes Mori , quien el pasado fin de semana igualó la histórica marca goleadora de Humbeto Suazo en el CF Monterrey.

“A mí me gusta jugar con dos ‘9’, pido a los dos. Si hay que tener que elegir a uno, yo me quedaría con Gignac por la movilidad que tiene de tres cuartas partes hacia arriba, es un jugador que posee todo lo que pueda tener un delantero, se mueve por derecha, por izquierda, que sale a buscar la pelota, genera espacios, genera jugadas, inventas jugadas a favor de él, es un jugador que me gusta mucho, Funes Mori es más de área” José Cardozo

“Me identifico con André-Pierre Gignac”, afirma José Cardozo

Cuestionado acerca de con qué futbolista de los mencionados se identifica en cuanto a estilo de juego, José Cardozo, poseedor del récord de más goles anotados en un solo torneo corto de Liga MX, no dudó en responder que André-Pierre Gignac, quien es el máximo goleador en la historia del Club Tigres .

“Yo me identificaría con Gignac, cuando jugaba también me gustaba tirarme por el sector izquierdo, mucha gente dirá que era más de área, pero me gustaba tirarme por izquierda y ahí cortaba en diagonal o buscaba un centro que metía Víctor Ruiz o Fabián Estay, aunque el otro (Funes Mori) también me gusta mucho” José Cardozo

Cabe señalar que suele existir una gran polémica en torno a qué delantero extranjero ha sido el mejor que ha venido a la Liga MX; muchos consideran que tal etiqueta le pertenece a Cardozo, pero en los últimos años los fans de Club Tigres ponen en ese lugar a Gignac.

Rendimiento de André-Pierre Gignac con Club Tigres

Goles: 148

Asistencias: 36

Cuatro títulos de Liga MX

Tres de Campeón de Campeones

Rendimiento de Rogelio Funes Mori con CF Monterrey