El defensa mexciano, Johan Vásquez, en los últimos ha tenido semanas complicadas en la Serie A debido a la falta de minutos que recibía en el US Cremonese, pero la situación podría cambiar con el nuevo técnico.

El US Cremonese anunció que destituyó de su cargo al técnico Massimiliano Alvini, estratega con el que Johan Vásquez perdió protagonismo en el equipo.

“US Cremonese anuncia que ha relevado a Massimialiano Alvini y su cuerpo técnico de la dirección técnica del primer equipo”, publicó el club italiano en su sitio web.

“El club gris-rojizo quiere agradecer al técnico y a sus colaboradores la seriedad, profesionalidad y pasión demostrada en el trabajo diario desarrollado durante los últimos meses”, añadió.

De esta manera, con el cambio en el banquillo, Johan Vásquez podría volver a consolidarse como un defensa titular del equipo como era cuando llegó al US Cremonese.

¿Quién es el nuevo técnico de Johan Vásquez en el US Cremonese?

Johan Vásquez, defensa mexicano que milita en el US Cremonese, estrenará técnico se trata de Davide Ballardini, quien firmó contrato hasta el 30 de junio de 2024.

Ballardini comenzó su carrera en las fuerza básicas del Bolonia, así como academias del Cesena, Ravenna, Milán y Parma.

Su experiencia como técnico de primera división fue en el Sambenedettese en 2004, después pasó por el Cagliari, Palermo, Bolonia, Génova y el Lazio, club donde ganó de la Supercopa de Italia en 2009.

Con el historial del estratega Johan Vásquez podría ganarse su lugar en el equipo titular.

Números de Johan Vásquez con el US Cremonese

El zaguero mexicano, Johan Vásquez, no ha vivido la temporada que quisiera con el US Cremonese, perdió la titularidad con el equipo e incluso en las últimas semana no era ni convocado.

354 minutos jugados

7 minutos jugados

3 partidos como titular

4 partidos de cambio

3 tarjetas amarillas

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok