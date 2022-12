Jesús Gallardo dio polémicas declaraciones en conferencia de prensa, pues aseguró que está feliz de estar en Rayados y es casi como estar en un club europeo.

Y es que, aunque para muchos resulte difícil de creer, Jesús Gallardo comparó las instalaciones de los clubes europeos, con las de Rayados y resaltó la belleza de su estadio.

“Estoy muy feliz de estar en Rayados porque casi es como estar en un club europeo, tiene unas instalaciones bonitas, el estadio, la afición, todo es increíble, y estoy muy contento de estar aquí”, dijo.

Por otro lado, mencionó que si le gustaría llegar a Europa pero no es algo que le quite el sueño y está disfrutando mucho su estancia en los Rayados de Monterrey.

“Obviamente me gustaría en un momento jugar en Europa, pero si no pasa no me quita el sueño, hay que disfrutar el momento y estar tranquilos, si llega bienvenido sea, pero si no, estar igual de tranquilos y felices”, agregó.

La preguntan a Jesús Gallardo sobre si sueña en jugar en Europa y él responde de manera muy inteligente #Rayados #ligabbvamx

🎥 @ASMexico pic.twitter.com/Jd9rdvo03v — Mr. Alex ⚽️ (@alexmtz8603) December 14, 2022

Jesús Gallardo en la Selección Mexicana

Jesús Gallardo fue uno de los jugadores que Gerardo Martino más tomó en cuenta durante el ciclo mundialista pero su desempeño no fue del agrado de fans ni de especialistas. Durante la justa mundialista, jugó un total de 270 minutos de acuerdo con Transfermarkt.

Y es que, según reveló ESPN en una entrevista previo al inicio del Mundial, Jesús Gallardo dijo que su sueño era ir a Europa pero todo parece indicar que después de la justa mundialista cambió de opinión, pues este miércoles se dijo satisfecho de estar en Rayados.

Jesús Gallardo en Rayados

Jesús Gallardo aseguró que quiere seguir luchando por la titularidad en Rayados, pues le costó en el torneo pasado y quiere hacer historia en el cuadro regio.

“Si, seguir luchando por un lugar en el once, el torneo pasado me costó mucho, ese el primer objetivo, peleando por un puesto, quiero seguir ganando títulos, hacer grande la vitrina, aprendí mucho en el Mundial, con ganar de hacer historia en Rayados “.

