El analista de TUDN, Rafael Puente Jr., pudo haber sido el auxiliar técnico de Javier Aguirre en la Selección Mexicana ya que él mismo ofreció sus servicios para ayudar al equipo Tricolor.

Rafael Puente Jr. comentó que había levantado la mano para formar parte de la Selección Mexicana y compartir el banquillo con Javier Aguirre luego de que la FMF lo nombrara como DT.

Incluso, el periodista deportivo, David Faitelson, propuso a Rafael Puente Jr. como auxiliar técnico en lugar de Rafa Márquez, quien fue el que terminó asumiendo el cargo tras la salida de Jaime Lozano.

Rafael Puente Jr. quería ser auxiliar técnico de la Selección Mexicana

Luego de que la FMF anunciará la llegada de Javier Aguirre y Rafa Márquez a la Selección Mexicana, Rafael Puente Jr. platicó que estaba interesado en ser el auxiliar técnico del Vasco.

Rafael Puente Jr., analista en TUDN, reveló en el programa Línea de cuatro que buscó a Javier Aguirre para hacerle saber que estaba interesado en participar en la reestructuración de la Selección Mexicana como auxiliar técnico.

Sin embargo, Rafael Puente Jr. reconoció que la decisión de poner a Rafa Márquez en el Tricolor fue acertada ya que él está mejor capacitado para el trabajo aunque en un futuro podría volver a buscar un lugar en el equipo.

“Personalmente busqué a Javier y le expresé mi interés y mi disposición, hay que ser consciente, hoy Rafa tiene mucho más que ofrecer que su servidor”, reveló Rafael Puente Jr.

¿Qué dijo Rafael Puente Jr. sobre la llegada de Javier Aguirre a la Selección Mexicana?

Rafael Puente Jr. no se guardó su opinión sobre la llegada de Javier Aguirre a la Selección Mexicana y le tiró con todo a la FMF por la manera en que manejó todo el proceso.

“El video lo veo lleno de mentiras, de falsedad y con nula memoria y dignidad, porque no podemos no tener en la mente lo que este par de personajes, tanto Ivar Sisniega como Duilio Davino declararon hace escasas dos semanas ratificando y confirmando a Jaime Lozano”, comentó Rafael Puente Jr.

“En el tema de la dignidad esta se pone al precio cada uno, que yo creo que todos los mortales necesitamos el trabajo y yo no soy quien para juzgar si ellos necesitan el trabajo, ahora sí te puedo decir, que a título personal, a mi me manosean como los han manoseado a ellos dos y yo si preferiría hacerme a un lado, con que cara me plantaría yo a hacer este vídeo que por cierto lo encuentro un tanto absurdo”, agregó el analista de TUDN.