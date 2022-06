Javier Aguirre tunde al futbolista mexicano: “No quiere sacrificar para ir a Europa”, dice el actual técnico del Mallorca.

El Vasco Aguirre, hizo varias confesiones en entrevista con Hugo Sánchez, pues aseguró que los jugadores mexicanos no querían hacer sacrificios al querer crecer en Europa.

“Algunos dicen ‘a préstamo a qué voy’. Leí un jugador mexicano, no te voy a decir el nombre que, cuando yo estaba en Zaragoza, declaró que no iría si no le pagan cierta cantidad. Puso de antemano el dinero”, agregó.

Y es que, el Vasco incluso comparó a los mexicanos con los jugadores estadounidenses y los sacrificios que han hecho al llegar a Europa.

“Todos sacrificamos algo en la vida, entonces por qué no hay más, a lo mejor porque los estadounidenses van ganando poco, van a prueba, van el equipo B, hubo una época en que el auge era del Porto, había cinco o seis mexicanos, pero se apagan”, dijo.

Javier Aguirre (EFE )

Javier Aguirre y la probabilidad de llegar a la Selección Mexicana

Javier Aguirre bromeó con la posibilidad de llegar a dirigir la Selección Mexicana ante los recientes fracasos de Gerardo Martino.

Sin embargo, aceptó que antes habrían otros candidatos que podrían tomar las riendas del Tricolor, pues ahora él está concentrado con el Mallorca.

“Hoy mismo, no me veo; hay otros que están antes de mí para ir a la Selección Mexicana”, aseguró.

Javier Aguirre en el Mallorca

Javier Aguirre vive una nueva etapa en el Mallorca luego de haber fracasado con los Rayados de Monterrey.

Una vez más, el Vasco fue el salvador de un equipo español, pues lo salvó del descenso y consiguió mantenerse en LaLiga aunque sin duda tiene muchos retos por delante.

Pero, el Vasco puede presumir de llevar un importante historial salvando a equipos del descenso en Europa.

