Javier Aguirre asegura que no le molesta que lo llamen “bombero de España”, dijo en entrevista el técnico.

Una vez más, Javier Aguirre lo hizo y salvó del descenso al Mallorca en el partido contra Osasuna y ya lo ha hecho varias veces.

En ese sentido, en entrevista con Movistar Plus mencionó que no le incomoda que lo vean como bombero, pues no todos tienen esa cualidad.

“Para nada me molesta, se me ve como un entrenador apagafuegos y está bien. No todos pueden ser como Guardiola, Mourinho o Klopp que ganan títulos y títulos, hay otros que tenemos que poner esa otra parte”, dijo.

Javier Aguirre y las veces que ha salvado del descenso a sus equipos

Javier Aguirre lleva un importante historial salvando a equipos del descenso.

Lo hizo con el Osasuna en 2005 donde consiguió mantenerlos en la primera división y ponerlos en fase Previa de Clasificación de la Champions League.

Asimismo, en la temporada 2010 cuando estaba al mando del Real Zaragoza, logró salvarlos del descenso al derrotar en la última jornada al Levante.

Este fin de semana, lo hizo con el Mallorca, equipo que estaba al borde de descender a la segunda división de España, solo un triunfo los podía salvar.

No obstante, conquistaron la victoria este domingo, anotándole 2 goles al Osasuna en calidad de visitante; con esto el Vasco logró su objetivo.

El Leganés, es el único equipo al que no pudo salvar en la temporada 2019-20 pues se quedó a solo un punto.

Javier Aguirre en el Mallorca

Javier Aguirre llegó al Mallorca luego de vivir un fracaso al mando de Rayados.

Y es que, el Vasco no logró ganar el Mundial de Clubes y tuvo un mal desempeño en la Liga MX, lo que provocó su salida.

